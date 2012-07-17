【酷人物】“清华首富”邓锋：寻找下一家40亿美元公司

人们期待邓锋再来一次。1997年他创办了网屏技术公司，2001年在纳斯达克上市，并在2004年被瞻博网络以42亿美元收购。而在2005年他创立了北极光创投，出任董事总经理。

阳光灿烂

邓锋(Feng Deng)有两句名言：“骄傲使人进步”，第二句是“留级使人骄傲”。

无头无尾的话让人费解，出生成长在北京的邓锋是好孩子，从小当班长。因为随父母到干校的原因，读了3次二年级。当地农村小学，干校子弟小学，回北京后的小学。

读第3个二年级的时候，刚好遇到流感，老师都病了，让他“代课”两周，“小孩有一点自信之后感觉就好，感觉好了后学习成绩就好，然后感觉就会越好，然后成绩越好。”

邓锋上过四所小学，四所中学，最后是在北师大附属实验中学毕业。高一高二的时候是年级第一，因此1981年高考，周围人期待的是市状元。结果分数出来是年级五十名左右，一个少年的心理落差。当然，试验中学当时前150名都可以考入北大清华。

进入清华大学无线电系，也就是现在的电子工程系。他是系学生会副主席，五年级时担任了新生辅导员。其实周围人印象很深，二十年后，校友还记得新生入学时，他帮着拉行李。

1985年年底的时候，他读到了《硅谷之火》，这本书记录了硅谷创业企业的发展，颇受启迪。完成本科学业之后，邓锋在清华继续攻读研究生。

勤工俭学一直都强调，但是邓锋显然是在创业。有一项业务是电脑板维修，他招募几名86级的本科生，每维修一块收200元，他付给“员工”100元。

于是“员工”一天就能赚一百元，而当时邓锋的父母一个月工资也不过70多元。人们的经济观念在形成之中，当时的一个伙伴，家住新疆，坐火车回家要三天，寒假时他买了机票，于是邓锋问怎么不坐火车，他回答，坐飞机还可以多工作几天。

1988年的时候，他在校园2号楼租了三间房，中间那间自己住，另外两间当做实验室。大年初二那一天，他继续工作，父母做了许多菜送过来。“当时真的是自己特想干，在家里待不住。”

邓锋有了一个绰号——“清华首富”，那时候BP机刚开始有，许多人都没有见过，邓锋随身带两个。

“研二的我获得了挑战杯冠军。”当时叫清华大学挑战杯科技作品大赛，1989年就成为了“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛。邓锋指导的学生获得四个一等奖中的两个。

这个时候他已经毕业了。邓锋承揽了业务之后，发包给他的学弟，成果再拿去参加评比。“不是纸上谈兵，所以很容易拿奖。”

邓锋是在中关村任职先锋公司总经理助理，同李东生、黄宏生都共过事，黄宏生是一个分公司的经理，李东生则创办了TCL。“从某种关系上来说黄宏生是我的下级，因为他要向我汇报工作。”

本来他也可以成为90年代初期的弄潮儿，不过有一个问题，就是爱情。北大学生物化学的女友毕业后将要出国。“女朋友要出国我不出，我们就只能吹了，还真是吹了几个星期。后来觉得真是挺有感情，我就把国内的事情都放弃了。”很多年后在接受《上海证券报》采访时他谈到。

整件事情比较“被动”，女友帮他填了表，他只是签个字。新泽西州立大学给了学金。后来在接受财经网访谈的时候，回顾：实际上我个人的经历有几次走到差不多就见好就收的地步，我觉得就是你的生活应该是不同的经历。

先是到新泽西州立大学，这是在1990年。几个月后两人结了婚，之后一起到洛杉矶求学，邓锋转入南加州大学，计算机工程专业。