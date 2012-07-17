【酷人物】新浪前COO林欣禾：从创业到创投

林欣禾(Hurst Lin)，1964年出生于台湾，之后在纽约长大。关于风险投资，林欣禾后来在演讲中有一段话：我当初在创业的时候与很多VC谈过，常常都是一进去就把我“轰”出来，因为我不知道怎么说，也不知道怎样讲一些应该说的话，我经常碰壁，碰了一两年之后我发现主要要讲的是市场，要让对方看到市场够大。

人们逐渐淡忘了DCM董事合伙人林欣禾之前的经历，新浪的联合创始人及首席运营官。

现在他在电子商务和无线互联网领域的投资，既是业内关注的也是创业者们的聚焦。

嗨，创业者们

林欣禾(Hurst Lin)，1964年出生于台湾，之后在纽约长大。

他是在达特茅斯学院，完成了工程学学士的学业。

在早期的职业生涯中，他曾在安永集团任职，为电信和技术公司提供市场和运营方面的咨询。他还在Octel Communication Inc和NYNEX从事市场、工程和管理等方面的工作。

然后他去了斯坦福，攻读工商管理硕士学位。有一个同学叫赵克仁(David Chao)，是出生在日本大阪的华裔。

地点和时间都很重要，1994年的时候，杨致远和大卫-费罗在斯坦福校园开发了“杰瑞万维网向导”，一个类似图书馆目录系统的分类网址，后来取名为Yahoo!。

当然不会只有一家，同时期，林欣禾和两位伙伴创办了华渊生活资讯网(Sinanet.com)。地点在学生食堂后的小屋里。当时互联网文字显示是存在一些问题的，网站基于中文图形化SinaXpress技术。

十多年后，林欣禾在接受《第一财经日报》采访时，要纠正斯坦福大学MBA招生办副主任SedaP.Mansour的一个说法，即我们有100多门选修课和创业有关。“我感觉斯坦福商学院100%的课程都有创业的出发点。”

1995年赵克仁回到日本开始创业，他与伙伴创办了日本通信公司(Japan Communications Inc简称JCI)。JCI为企业和专业人士提供移动数据和语音通讯服务。

到1996年的时候，赵克仁计划迎接家庭新成员，爱人出生在美国，因此希望孩子也在美国成长。于是赵克仁与爱人又回到了旧金山。

这样他又有机会同公司投资人迪克森-多尔(Dixon Doll)沟通了，早在80年代，多尔就联合创建了风险投资行业第一个以电信业务为主要投资方向的基金。多尔是密歇根大学电机工程学博士，他撰写的《Data Communications》在1978年出版。

年龄差24岁，但是认识一致，他们创立了一家新的基金，即Doll Capital Management，简称DCM。

有一种说法是，一段时间赵克仁和林欣禾失去了联系，因此也错过了当时投资的契机。就在这几年，华渊资讯成长为北美最大的中文资讯网站。

关于风险投资，林欣禾后来在演讲中有一段话：我当初在创业的时候与很多VC谈过，常常都是一进去就把我“轰”出来，因为我不知道怎么说，也不知道怎样讲一些应该说的话，我经常碰壁，碰了一两年之后我发现主要要讲的是市场，要让对方看到市场够大。

1996年6月，之前担任趋势科技总经理的姜丰年加入华渊生活资讯网，出任首席执行官。媒体后来援引他的话，“可能我的经历很多人几辈子都不可能经历到。最好的软件公司，我做过了；最成功的中文网站，我做过了。”

我们知道的，1998年12月1日，四通利方正式与华渊资讯合并，并推出了新的网站，也就是“新浪网”。

当时有一个告网友书：四通利方是中国境内流通量最大的网站，而华渊则在北美及台湾拥有广大的使用群；两公司合并可结双方之长，补对方之短，结合中国及北美的华人力量，创造全球最大的华文网站。

林欣禾是出任新浪业务拓展副总裁，以及新浪北美公司总经理。

这个时候同赵克仁的沟通显然很顺畅，“尽管最终在新浪的项目上没有谈拢，但我们却成了朋友。” 林欣禾后来在接受记者采访时回忆起来。