【酷人物】陈凛：上海滩投资界“地头蛇”

在他32岁那年，父亲陈逸飞去世，留下了庞大的逸飞集团。陈凛把产业全部关掉，在上海滩做起了天使投资人。

2012年初，陈凛成了联创策源的投资合伙人。在这之前，陈凛，这位著名艺术家陈逸飞的儿子，一直作为天使投资人在上海单打独斗。

“我跟冯波是十几年的好朋友了，上海又是消费、媒体的大本营，他们在这边没有人，我以前就一直帮他们看项目，都一起做。”陈凛告诉《创业邦》记者，最近，他们会联合投资一个做功能性饮料的企业和一家日式快餐公司。今年他会投资四五个项目，之前投资的郁金香传媒将会谋求在国内上市。

不同于常见的天使投资，陈凛专选那种发展到一定规模但VC还没介入的企业，而且投资额度达几百万美元，也要比一般的天使投资大。

“很多上海的公司是这么想的，与其早期融资让VC拿走很多股份，还不如找一两个好的朋友进来，大家帮忙看看怎么融资，跳过VC，直接进入PE，直接做一轮大的。”陈凛说。

2005年，陈逸飞去世之后，继承了部分家业的陈凛，基本上停掉了父亲所有的产业，专注于做投资业务。他的逸飞投资控股仅有一名员工，就是他本人。他时尚、轻松、务实，人脉颇广，盘踞于上海滩的天使投资领域，自称是上海滩投资的“地头蛇”。

“中国城市很大，每个城市都有一批地头蛇，你不可能上海做得好，北京也做得好。我觉得将来的投资肯定是这样的：第一有地域性，第二有细分或者产业细分。因为中国太大了，你不可能什么人都认识，什么都了解。”

专注消费品和媒体

陈凛投资郁金香传媒本是无心之举。2005年以后，分众上市，要扩张业务，做户外大LED媒体，当时陈凛的妻子带着团队帮江南春做户外LED媒体，遇到了一个强劲的对手，那家公司就叫“郁金香”。当时郁金香已经做好了第一块屏，在上海跟江南春抢得很厉害。

“户外大屏需要政府审批，一块大电子屏，最起码要七个牌照，环境、交通、电力等等。郁金香跟政府的关系不错，上海政府也非常支持他们，反而江南春这里得到的支持好像有点问题。”于是陈凛找到了郁金香的老总王敏，并于2006年初向郁金香传媒投资六七百万美元。随后，陈凛把华平也拉了进来。陈凛说，那时候老虎也想投，当时很多人想投，后来还是拉了华平。

“上海圈子很小，就这些人。而且之前我帮父亲也融过资，大家都认识。”陈凛说。

随后一两年，赛富投资了香榭丽，凯雷投了分时传媒，在上海展开了户外大屏争夺战。

“这个东西做到后面，有点像商场，一旦你拿到手，什么事都不用干，你天天就坐在那儿收钱就好。”陈凛说，当时上海户外牌炒的很高。有的公司为了抢LED屏，直接去找已有的LED屏的老板，对方如果年盈利500万，就花600万包下来，后来公司都崩掉了。如今分时已经关闭，香榭丽已经被落在后面，郁金香是本地的老大。

“那时候像郁金香就没有这么扩张，还是很小心的，有好的就做，没有好的就不做。”陈凛说，别的公司崩掉之后，郁金香再从他们手里买回来，“现在北京的大屏全部是我们的，全中国最好的屏都在我们手上。” 一块好的屏幕每年的营业额惊人，高达千万。2011年，郁金香的大屏幕就达到了60块。

2007年，陈凛和淡马锡一起，投资了一兆韦德健身，跟胜达投了最大的物流公司新时代物流。一兆韦德如今是国内最大的健身会所，2012年将会达到110家店，而且绝大部分是直营。

“我专注于投媒体和大宗消费品，因为这方面是我们家之前做的东西，我也比较懂，而且这也是上海或者上海周边地区比较多的。如果你说到高科技、互联网这可能就不是上海，这是北京了。”陈凛说。

消费品和媒体，是陈凛投资的主要方向。近几年，他一直和上海两家奢侈品代理公司接触，准备投资，“都是圈子里面的。”这两家奢侈品公司中的静安鸿祥，是中国最大的阿玛尼代理商。陈凛说，静安鸿祥2010年的利润就有两三千万。

“因为我觉得随着中国的经济发展，高端消费会越来越大，中国很快会超过日本成为全球第一大奢侈品消费国。”陈凛说。但中国市场太大了，国外的顶级品牌如路易威登、香奈儿、爱马仕可以一个个城市做渠道，但是一般的品牌没有这么多资金，一定要依靠渠道，所以渠道商就变得非常宝贵。这就是他投资的原因。