【酷人物】北大校花的生意经：毕业3年挣到1000万！

了解李莹的人，都感叹老天爷对她的垂青，一个女人想拥有的，李莹几乎全有了：她曾是北京大学有名的才女“校花”；她23岁开始做汽车贸易，3年内就赚了1000万元；她被评为“北京十大杰出青年”、“中国经济女性杰出贡献人物”，曾被一些媒体评为“亚洲最时尚魅力女人”。

第一次和李莹见面，是在3年前

那时，她刚刚装修完近1000平方米的房子，光彩照人地开着保时捷跑车。再次和李莹见面，她已换上了宝马座驾。“您喜欢宝马几系轿车？”“我3系、5系、7 系都有。不同系的车给你的感觉不一样，我经常换换开。我建议朋友多买几辆宝马。”她的一句话让记者大跌眼镜，价值百万的名车，竟被她说得如换件衣服般轻 松。北大“校花”下海经商“如果说我是幸运的，那是因为我善于发现机会、创造机会、把握机会，同时我注重自身修养，不断充实自己。”李莹见到记者时的开场 白很实在。

李莹至今仍记得自己进入北大的第一天。“我站在宿舍的窗前，一方面感到很激动，因为我实现了自己梦寐以求的愿望；同时 也怀着几分忐忑和不安，因为不知道今后的路应该怎么走。就在那时，我看到不断有小轿车停在楼下，一个个打扮入时、脸上洋溢着自信和优越感的女孩子从车上走 下来。这也许刺激了我。我在心里告诉自己，将来一定要为自己买一辆车——靠自己的努力和辛苦。”北大校园里的李莹，知名度超出一般人的想象——校园里无人 不知她是个才女，学习成绩好，人长得漂亮，曾连续5年出任校级文艺演出的主持人在老师和同学看来，李莹前程似锦，等待她的将是铺满鲜花的 阳光大道。1992年毕业时，一大堆就业机会摆到了她的面前。“我学的是日本文学专业，同学们认为最好的去处就是到日资企业。可我不这么认为。一个中国人 在那里很难做到非常高的位置，也就是没有太多上升的空间。我的性格很好强，这条路并不适合我。”她也不愿进国家机关。“我比较喜欢标新立异，非常喜欢彰显 自己的个性。在国家机关里，或许需要你去在很多方面磨平自己的棱角，这样的生活方式不是我所需要的。另一个选择是留校当老师，这样的生活稳定而清贫。我承 认自己还是有些爱慕虚荣。所以，这种生活也不是我所希望的。”下海！李莹带着初生牛犊不怕虎的精神，选择了自主创业这条路。

毕业3年挣到1000万

李莹说，那时候，她对富裕生活的理解很简单：挣到100万！于是，刚一走出校门，22岁的她就开始朝这个目标努力。

当年，李莹在北大遇上了现在的丈夫，一个德籍华裔。两人顺理成章地相爱，并一起打天下。“其实，我们开始创业时是非常艰苦的。当时资金不足，我男朋友寒假回德国，结识了医疗器械公司的 老板和卷烟公司的总经理，我认为这是个很好的资源，就决定做他们的代理商。”为了节省资金，李莹一个人既是经理，又是财务，还是仓库保管员。更困难的是， 她对医疗器械和烟草一无所知，看医疗器械说明书就像看天书，对这一行业的人际关系也是两眼一抹黑。她请人将说明书翻译成中文，然后硬着头皮跑医院。协和医 院的专家透露：“阜外医院最需要心血管系统的医疗器械。”于是她便跑到阜外医院。该院的一名管理人员看完资料说：“这个行业竞争激烈，来找我们的人很多， 但我很欣赏你的率真和热情。给你提个建议吧：3月份北京有个会，全国150多位心脏外科专家出席，你不妨去参加。”李莹在这次会议上认识了许多医疗器械专 家，销售大门由此打开。