【酷人物】腾讯刘成敏：互联网企业做手机不符合逻辑

对于当前国内互联网企业扎堆生产手机的现象，7月18日下午，2012腾讯移动互联网事业群总裁刘成敏在“2012腾讯效果营销中国行”上表示，腾讯不会做手机。在他看来，互联网公司做手机的逻辑行不通。

刘成敏认为，现在互联网厂商纷纷推出自己的手机可能都有各自不同的目的，但腾讯仍然坚持只做服务。做好服务之后，再通过广告等手段盈利。

数据显示，截至去年年底，中国手机网民已经达到3.59亿，已具有一定的市场规模。刘成敏认为，目前移动互联网的商业模式并没有完全建立，主要问题在于多数广告主尚未认可在移动互联网上做广告。

腾讯刘成敏：互联网企业做手机不符合逻辑

小米公司推出小米手机后，阿里巴巴、百度、盛大、360等互联网企业纷纷推出自有品牌的低价智能手机。一时间，千元智能机市场异常火热。

互联网企业为何会扎堆做手机？多数互联网企业对外宣称的逻辑是：手机是移动互联网的入口，抢占手机市场意味着抢占移动互联网市场的先机。但腾讯显然不认同这样的看法。

“手机不是移动互联网入口，不是说买了一个手机就必须使用其服务。”刘成敏接受记者采访时表示，智能手机的魅力就是其带给用户自由选择，“我们把服务做好让用户来选择就可以了。”

在刘成敏看来，智能手机时代，用户并不会被手机终端厂商“劫持”，大家都会选择自己认为最好的移动互联网应用。“用户越自由越抢着做手机，这种逻辑是不成立的。”刘成敏说，做一件事，重要的是对消费者是否有价值，而不是光抢入口，企业一厢情愿表达自身的诉求是没有意义的。

据记者了解，腾讯现在对待手机的态度是，与硬件厂商合作，把自己的Qservice植入其中。刘成敏认为，植入腾讯的服务可以帮助手机厂商增值，另外在营销上腾讯也会给予支持。

“腾讯现在做手机又做不到三星、苹果一样，即便做到了也不过30%的市场占有率。腾讯的优势是做服务，但并未做到‘独孤求败’的地步，因此不会涉足硬件行业。”刘成敏认为，在这样的情况下，如果腾讯直接涉入硬件终端，反而就成为了所有手机厂商的竞争对手，不利于其移动服务的推广。

流量如何变现

腾讯认为，互联网厂商扎堆做手机不靠谱的另一个原因是，移动互联网的商业模式还没有建立。“你服务还没有挣钱就来补贴硬件，这个不成立。”刘成敏说。

事实上，现在移动互联网已经拥有了巨大的流量。但是如何变现仍然是个难题。CNNIC数据显示，截至2011年12月底，中国手机网民规模已经达到3.56亿，相比2009年6月，手机网民增长了一倍。传统互联网用户的互联网接触点与使用场景也呈现出向移动终端转移的趋势。以Facebook为例，根据其官方公布数据，2009年12月通过移动终端访问Facebook的用户仅占其总月活跃用户的28%；而到2012年3月这个比例已经达到54%。

腾讯自身在移动互联网上也有了很多布局。刘成敏表示，腾讯在十年前开始布局移动互联网，目前产品层面最重要的社交平台、浏览器、安全、游戏等都有大的流量。以QQ浏览器为例，据腾讯方面称，大约一天就能有40亿以上的PV。

记者了解到，现在腾讯的策略就是把诸如QQ、微信、微博、浏览器等不同应用的资源，通过名为“腾讯搜索推广”的平台销售给广告主。

刘成敏认为，移动互联网变现的主要问题还是在于广告主对移动互联网的认识不够，所以腾讯也开始试图教育市场。7月18日，腾讯在北京启动针对广告主的效果营销推广会，腾讯方面表示，之后会陆续在上海、广州、深圳、成都等城市继续推广。

另外，对于有着巨大流量的微博平台如何盈利问题，刘成敏也承认现在很多收入是被企业自己的营销账号赚去了。在他看来，等所有人都开始做微博营销之后，作为平台方就能获得收入，比如“搜索”等方向。