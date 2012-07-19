创业明星Digg的没落

曾经的创业明星Digg 被认为是WEB2.0的标志公司

凤凰科技讯 北京时间7月16日消息，科技博客ReadWriteWeb日前发表了长篇文章，针对著名公司Digg的兴衰历史，分析了Web2.0时代的离去和Web3.0移动互联网时代的到来。以下是文章全文：

互联网历史上每一个时代的褪去都伴随着一个新时代的到来。静态网页的出现和浏览器的普及标志着Web1.0时代。网站加入社交网络的功能则标志着Web2.0时代的到来，为互联网世界添加了新的支柱。Web2.0时代曾经闪耀无比的明星公司Digg，日前被Betaworks收购，并计划整合到news.me平台。这一事件标志着Web2.0时代的结束，随之即将到来的是Web3.0——移动互联网时代。

移动互联网同时包含了Web1.0的基础构架和2.0的社交网络思想。Web3.0将是集前辈大成的一代。移动互联网将拥有自己的独特平台(智能手机和平板电脑)，而不仅仅是传统的网络浏览器，用户甚至还将通过基于之前网络时代标准所构建的应用程序来访问网络。每个时代的网络结构都是在之前的基础上建成的，并非完全另起炉灶自成一派。

Digg公司也许是处于Web2.0向3.0时代过度时期的一个典型的例子。当2000年中期Web2.0成为世界主流的时候，有多家网站预言新的3.0时代将要到来。那时候Myspace正如日中天，而Facebook还是一家羽翼未丰的小公司。不仅如此，即便是要讨论1.0到2.0时代的过渡，Digg公司也颇具研究价值。

三个时期

Web1.0时代，网络上的内容都是完全单向的。这一时期的开端可以一直向前追溯到20世纪90年代中期(信息历史学家认为1993年万维网的建立，或者1995年网景公司推出第一款浏览器标志着Web1.0时代的开始)。那时网站的主要功能就是广播信息。因此，网络就是一个内容消费平台，既没有用户之间的互动，也没有由用户产生的内容。人们把Web1.0时代的网络称为“信息高速公路”，因为只要点几下鼠标，人们就可以在电脑前浏览世界上任何一个角落的信息。当时的业界霸主是美国在线公司(1999年收购了网景公司)和微软。当年微软还因为IE浏览器超过网景浏览器成为最流行的网络访问工具而收到过反垄断机构的诉讼。

Digg最初亮相于2004年，当时作为一款新闻聚合器出现在网名面前。用户在Digg上可以通过投票来决定某一项内容的先后排列顺序。“投票”机制现在已经很常见了，比如说Reddit和Hacker News等网站都将其作为主要功能特色之一。另外Facebook的“赞”和Google+的“+1”按钮都可以看做是从“投票”机制中引申发展而来的。

Digg所做的最大贡献就是把互动机制带入了Web1.0时代死板的静态网页。因此，它创造了一个以网络内容为中心的社区，从小团体、地方、国家和国际的层面上让人们能够发表自己的看法，发布自己的内容。Digg既不是在线社区的创造者，也不是第一个将互动内容带入网络的公司，更称不上是什么革命性的网络平台;Digg只是在正确的时间提出了正确的想法，自然而然地将世界从Web1.0时代推向了2.0时代。

Web2.0时代的标志性特色就是“网络日志”，我们通常称之为“博客”。Digg的出现使得博客的地位不断上升，甚至和主流新闻网站并列，成为相互补充的网络资源。Digg公司当时的成功不仅仅在于将新功能带到了网络世界，更在于紧紧抓住了Web2.0时代人们的行为习惯。

当我们讨论时代的变迁时，关注的往往不是涌现的新个体，而是那些在过去的那个时代中曾一度辉煌的公司。2000年时互联网域名泡沫的大幅出现就为Web1.0时代的终结埋下了种子，2011年中Myspace公司抛售完其剩余的全部资产时，人们纷纷预言Web2.0时代也将过去。

过度夸大的谣言

直话直说，Web1.0和2.0时代实际上从未结束。互联网世界的时代划分并非如我们看到那样像抛物线般升起，到达顶峰然后下降;而是从不下降，持续上升。前一时代的内容被作为后一时代的基础而吸收。这正是移动互联网时代正在发生的事情，也是发生在Digg公司身上的事情。

收购Digg的Betaworks公司是一家孵化公司，该公司首创了短地址服务bit.ly。此外Betaworks还创建了一个应用程序，最初作为一个内部项目在纽约时报内运行，也就是现在大家所知的News.me。据传Betaworks将在自家的iOS应用中融合Digg公司的技术。

News.me是移动互联网时代的全新新闻聚合器，它能够从用户的Facebook和Twitter页面上抓取重要信息，然后生成新闻摘要发送给用户。这款应用能够通过bit.ly短地址来分析每一条新闻链接的热门程度，从而决定把那些新闻推送到用户的iOS设备上。

进化必将造就完美。曾经辉煌于Web2.0时代的技术被融合到了一款全新的移动应用程序之中。当初的Digg公司并不是一家完美的公司;公司高层曾在决策上有过不少失误，并最终导致了公司的衰落。但如果以整体的眼光来看，Digg公司的兴衰正是代表着Web2.0时代已经演进成了新的移动互联网时代。