大学生保姆月入5000 脱离传统家教要陪孩子玩好

除了收费的“1对1”大学生保姆，也有不少大学生志愿者“1对N”免费助教。连续4年来，中南财经政法大学的大学生到洪山保利社区为小学生做暑期“1对N”免费辅导。通讯员高焰 摄

“你们有没有谁愿意‘陪玩’的？”7月14日星期六，武胜路与中山大道交会处路边的家教“市场”，家住常青花园的王先生专程给4岁的儿子物色“大学生保姆”。王先生要求大学生保姆并非单纯的陪孩子玩，而是让孩子在玩中放松心情，学会为人处世，同时激发学习兴趣。

与王先生有相同需求的家长不在少数。连日来，记者走访江城家教市场以及家政公司发现，不少双职工家长都在暑期请了大学生保姆。其薪酬不菲，目前“大学生保姆”平均月入可达5000元。虽然收入可观，但不少从事这一行业的大学生坦言，相比于传统家教，大学生保姆要辛苦得多，苦的倒不是教孩子学习，而是陪孩子“玩好”，“是一项非常耗费脑力的体力活”。

“最好是武大的，学生物工程的，男生。”这是王先生对大学生保姆的要求，他说，4岁的儿子对蜻蜓、蚱蜢、蝴蝶等昆虫很感兴趣，平时在家只要播放《动物世界》的视频，儿子就看得十分专注。

当天上午，王先生接连询问了数十名分别来自华中科大、武汉理工大、中南财大、武大等名校的学生，仅留下一名武汉大学生物工程专业学生的联系方式。“找一个大学生保姆陪儿子玩，能给处于启蒙期的儿子树立一个榜样，讲授一些相对专业的科普知识，同时在日常交往中潜移默化地影响他的行为习惯。”

为何特意找男大学生呢？王先生解释，儿子胆量不是很大，给他找个大哥哥玩伴，也能从小培养他的男子汉气概，“要求他周一到周五陪孩子，一个月报酬6000元。”

记者了解到，针对家长的需求，不少家教网和家政公司在暑期都开设了此类大学生保姆的中介服务。

在家教114（武汉）网站上，小学学科就专门设立了陪玩陪读一项，相关家教教员也不胜枚举。为吸引家长们，来自各大名校的学生们都纷纷标明：性格活泼外向、爱好广泛、善于和孩子沟通，并罗列出自己丰富的家教经验及在校期间荣获的各种殊荣。“耐心、细心，活泼开朗，喜欢画画、弹钢琴、舞蹈、剪纸……”华中师范大学在读研究生廖同学在自我评价中特地注明。

“以往武汉大学、华中科技大学、华中师范大学等名校的大一、大二学生不在少数，近两年来，二本、三本院校的大学生也加入进来。大学生家教的层次在扩大，可家长的要求却越来越严格，以女大学生为例，要求相貌端正，皮肤白净，身高160cm以上……”武汉创新家政负责人许老师说，大学生保姆（即陪玩家教）主要是照料3~10岁幼童的生活起居、安全陪伴和作业辅导，根据雇主的要求对某些科目进行特别辅导。

记者从武汉创新家政、欣爱家政、炎黄家政公司了解到，大学生“陪读陪玩”家教月薪在2000~5000元不等。许老师透露，要求长期陪玩的顾客不多，一天陪玩三个小时的比较普遍，25元/小时，按天结算，雇主一旦不满意就会停止服务。

大学生保姆除了来自名校、在学习上足够专业外，其个人特长也很重要。

15日在武昌司门口的家教聚集地，陈女士带着10岁的儿子来挑保姆。陈女士说，大学生保姆最好多才多艺，热爱体育运动，会踢足球、打篮球是起码要求，懂艺术音乐、会播音主持……“越全面越好，能给儿子多方面的启发。”陈女士说，至于薪资，如果能达到自己的要求，一个月4500元。

“陪玩相对于辅导功课要轻松些，如果对个人综合要求没那么高，一个月3000元我也是愿意的。”武汉科技大学的彭同学算了一笔账，目前兼带两份家教工作，月收入3500元，大学生保姆虽然少了学以致用的满足感，但在薪资差不多的条件下，也是一个不错的选择。

“本来也没想做大学生保姆的，在赶集网上投的求职简历是想辅导孩子的体育特长，但家长张女士致电称自己和丈夫都要上班，平时儿子宇宇（化名）由爷爷代为看管，希望我能兼带‘陪玩’。”中南民族大学的宋同学说，抱着试一下的心理，没想到第一次面试就过关了，与张女士初步商定陪玩全天费用是100元/天。

初次体验大学生保姆这个职业，宋同学感觉相当不容易，总结出陪小朋友玩最重要的是耐心。宇宇读二年级，体型有些微胖，不爱运动，带他一起拍球，他拍两下就会坐到一旁休息。“这时我就给他展示花式篮球，同时掐准休息时间，在不引起他反感的前提下，督促他运动起来。”

7日开始，中南民族大学社会体育专业大二学生高键铨给12岁的小哲（化名）当大学生保姆。小哲的父母都是中国人，但他从小在美国生活，每年回武汉过暑假，会简单的日常中文。

15日上午8点，家住万科的卢先生将儿子送到中南民族大学门口，高键铨已在门口等候。与爸爸道别后，身高177cm的小哲跟随高键铨开始了一天的大学生活。

9点15分，两人来到学校篮球场，高键铨督促小哲练习罚篮。前几天，高键铨和小哲一起打篮球赛，发现小哲在赛场上只能打“顺风球”，心理素质不好，特地安排了这节课。两小时的篮球课后，回到寝室，小哲从书包里拿出干净T恤，和高键铨一起到公共卫生间洗澡。

午饭时间，高键铨带小哲到学校食堂吃饭。“这个菜为什么用这三样东西来做？这个菜吃起来为什么是甜的……”整个吃饭过程中，小哲指着餐盘里的地三鲜、糖醋里脊连连发问，对什么都很好奇。

有过多次大学生保姆经验的高键铨说，小孩子都有个共性，凡事都爱问“为什么”，“有时候我觉得自己得是一本百科全书，跟他们不厌其烦地解答各种问题，可能是浅显易懂的，也可能是匪夷所思的，甚至是那些摸不着头脑的……”

下午，高键铨给小哲借来一张图书证，带他到学校图书馆看书。小哲对中文字认识的不多，以看图片为主，每隔一会儿，小哲就会指着图片“请教”高键铨。

“全天陪玩比只教篮球课辛苦多了，教篮球技术耗费的是体力，但陪玩是‘心累’。他们随时会提出自己的疑惑，有时一天下来，腮帮子都说得抽筋。这确实是件很耗脑子的体力活。”

家长应该如何挑选大学生保姆呢？教育专家提醒，可重点考察以下三方面：

首先，对大学生的基本形象、个人卫生、说话口音等有一定的要求，对其日常行为习惯、待人处事方法等有一定的了解。毕竟是和孩子朝夕相处的“玩伴”，孩子会在交往中潜移默化地受身边大学生的感染，以大学生为榜样模仿、学习，而这些行为习惯一旦养成后不容易修正。

其次，最好选择师范或幼师专业的大学生。相对来说，他们比较了解孩子所处年龄段的生理、心理、情绪、智力水平等状况，能针对孩子的情况设计较为合理的游戏和活动内容，让“陪玩”真正实现其意义和目的。

最后，选择对孩子有爱心和耐心的大学生。喜欢孩子且有足够的耐心才能和他们相处融洽，这种耐心和爱心会在很大程度上影响孩子对待人、事、物的理解和包容程度。

华中师范大学社会学家梅志罡教授认为，大学生保姆市场的走俏反映了家教市场在发展中逐渐走向分化。家长们不仅仅只关注孩子学业，在孩子接受传统文化知识教育的同时，也充分尊重孩子“爱玩”的天性，让大学生陪玩家教以寓教于乐的形式，提高孩子在体育、文艺、社交等方面的才能。选择名校、综合素质高的大学生，更能满足孩子全面发展的成长需求，培养孩子健康的人格、树立正确的人生价值观。

不过，大学生陪玩家教是传统家教的升级版，承担的是“代理家长”的角色，不仅辅导孩子功课，还有精神上、思想上的交流。但同时也应该看到，再优秀的大学生保姆也只能代替家长一部分的职能，家长们应该抽出更多的时间陪伴孩子，加强与孩子亲子关系的建立、维护。

第三届武汉市“十大魅力教师”三十强、江汉区大兴路幼儿园伍熙娟老师认为，大学生保姆并非单纯意义上的“陪伴”，而是引导孩子们在玩的过程中有所收获，促进孩子身心的全面发展。

孩子在成长过程中，对生活中的一切充满好奇心、探究欲望强。他们通过平时生活中的观察、思考，会有很多“疑惑”，面对这些提问时，大学生陪玩家教们不要抑制孩子的思想，给出敷衍性的答案或者直接拒绝回答，应站在他们的角度帮他们分析理解。如果不能将问题解释得清晰透彻，可以给他们方向性的引导，充分尊重、保护孩子的自尊心、好奇心。

她建议，大学生在正式陪玩前，可以在网上查阅儿童教育的相关资料，多了解孩子的心理规律。