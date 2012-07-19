陈楚生对话创业者 讲述梦想“小弟”变“大哥”

7月14日，当红原创歌手陈楚生、花样滑冰运动员张丹以及著名天使投资人凌代鸿，在北京参加由红牛主办的主题为"能量绽放 相遇传奇"红牛跨界意见领袖心分享”的活动。活动中，陈楚生尽情分享了自己的成长经历与成功心得，与现场嘉宾及观众进行了一次近距离沟通。

在“能量绽放 相遇传奇”分享活动现场，陈楚生与在场嘉宾分享了自己与音乐结缘的趣味人生。从拥有第一把属于自己的吉他，到第一次组建乐队；从最初在酒吧的弹唱，到第一次的现场舞台演出，陈楚生在活动现场向嘉宾讲述了自己在追求音乐的道路上所经历的种种坎坷和困难。第一次面向创业者敞开心扉，一起分享他成功背后付出的努力和能量，坚持与信仰。

陈楚生在分享中提到，当初他背着一把吉他，只身从海南三亚到深圳闯荡，这时的他睡着通铺，每日都奔波在酒吧之间，但这些辛苦和期间遇到的各种困难，并没有动摇他对音乐的坚持。在他看来，做自己喜欢的事情，越是遭遇困难，就越要把事情做好，老天给你这些经历和困难，是让你丰满自己的羽毛。为此，他知足并享受其中的过程。在场的初创业者们陷入了深深的沉思，不仅让大家第一次近距离走进不一样的陈楚生，更激起他们对自身当前创业境况的思考。

分享中，陈楚生还回忆了自己从人生的第一个高点跌落到被冷落、被遗忘的处境。这期间，他被迫重回酒吧，拾起吉他，每日逼自己写更多的歌，创作更多的曲子。在陈楚生看来，正是这几年的磨练，让他收获了精神上的财富，积累了音乐上的能量。当在音乐的道路上不知道如何突破的时候，他抓住了人生的机会，获得2007年的快乐男声年度总冠军，曾经的憧憬才终于成为了现实。

在陈楚生的观念中，他觉得人生的每个阶段，都要承担不一样的事情，是无法逃避的。既然如此，就要为现在所拥有的而战。困难其实就在你面前，不是转瞬间就能够消失，每一个困难，都是在锻炼你的精神力量，积聚更多的能量，所以应该更积极的去面对和挑战。

陈楚生在音乐道路上的跌宕起伏和成长经历分享，与在场嘉宾和初创业者们形成了强烈的共鸣，增强了与创业者之间在精神上更深层次的交流。陈楚生也以自己平淡朴实却充满信念的亲身经历，为创业者提供了宝贵的经验分享，并为他们阐释自己认为的“精神能量”，让每一个有梦想的人都能充满激情、充满活力，敢于面对所有挑战。（摄影/雷图） (来源：新华娱乐)