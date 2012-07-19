80后闯关云南菜馆 日收入过万元实现创业梦

一家由在校大学生创办的云南餐馆，从第一家店开业到如今的誉满京城，云海肴在短短不足三年的时间里成就了一个85后创业的梦想。日前，记者专访了心正意诚餐饮有限公司（云海肴餐厅的经营公司）执行董事赵晗。

80后闯关云南菜馆

作为中国人民大学国学院首届毕业生，来自云南昆明的赵晗未曾毕业就当上了老板。2009年10月，后海银锭桥边的第一家云南餐馆云海肴正式开张，1985年出生的赵晗和他的三个80后合伙人就此开始了一段没有终点的旅途。

“我最骄傲的就是我们团队一直很稳定，有新加入的，但没有走散的。”赵晗说，团队建设伊始，赵晗作为牵头人，负责全方位业务，其他几人也各有分工。会做“双皮奶”的朱海琴是团队的谈判专家和成本控制专家。忙着和商家讨论方案的户峰阳曾经从事软件开发工作，他拿手的“小锅米线”是餐厅的招牌菜。而餐厅的鸡尾酒调制任务，则落到了吕志韬身上。

这四人从资金筹措到店面装潢、从菜品搭配到促销杀价，无一不是摸着石头过河。尤其是开业时已渐进冬季，稀疏的客流难以支撑高昂的运营成本，餐厅一直入不敷出，只有营业额最好的时候才能稍有盈余。

三年扩张4店

在生意冷淡的时候，云海肴也想到了打折活动，每周开展一个主题优惠活动以吸引顾客，推菜品、打人气,终于在2010年开春的时候迎来了第一个春天。开业不足一周年的时候，云海肴已经发展成了拥有厨师和服务员40余人，日收入过万元的餐厅。

“大众点评网的本周热门餐厅，全北京五万五千多家餐厅里，云海肴能保持在前30名左右。”赵晗表示。

到目前，包括正在装修的首地大峡谷店，云海肴在北京已经拥有了后海、中关村、凤凰汇四家分店。三年不到的时间里取得这样的业绩，赵晗感到颇有几分得意。如果说有什么秘诀，赵晗总结，走得快不外乎“用心”二字。