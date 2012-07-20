【酷人物】当当无力参战？李国庆称价格战都只是噱头

电商二季度激烈价格战还未平息，三季度价格战硝烟已升起，当当网CEO李国庆在谈及价格战时坦言，第二季度的价格战打的非常辛苦，第三季度是否持续打价格战还在观望，因为在李国庆看来，目前电商价格战就是一种噱头，接下来真打假打还看不清楚。
第二季度由京东商场挑起了6月价格大战，天猫、苏宁、当当等均加入其中，不过这场声势浩大的价格战，也被业内人士认为是一种噱头，并且网友也反应存在不少“猫腻”，比如商品货不对板、退换货难、低价品大面积缺货等等。
李国庆表示，第二季度当当并没有“主动”打价格战，“第三季度我们还在观望是真打还是假打，我和最近几个电商老板接触，发现价格战都是噱头。”
对于中国电商的特殊环境，李国庆认为电商企业在价格战上应该是毫不犹豫的，在第二季度当当在3C方面的价格战非常积极，而追溯到更早以前，京东商城最开始的价格战则是在图书领域发起。
这也被看做是一种促销策略，有电商业内人士向新浪科技表示，这些企业选择销售份额并不占多的领域发起价格战，即使大幅促销也不会有太大亏损，顶多也相当于市场推广宣传费用，但却能够达到牵制对手、同时扩大本平台知名度的效果。
不过似乎电商企业不会一直沿用这样的策略，起码李国庆就在考虑，是不是第三季度主动在其最擅长的品类——图书领域展开价格战。
李国庆认为，在电商价格战中，只有具有议价能力的企业能够取胜，而对于行业的影响，则是价格战会逐渐出现分化，最后每个电商都会有优势品类，而不可能全面出战。
“价格战将对毛利率低的垂直电商打击很大，如商品超市类电商等，因为价格战打的可能连同城运费都不够。”不过他也强调，平台与平台之间的价格战会继续打下去。
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