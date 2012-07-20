90后女大学生开网店，创2000万销售神话！

（这是偶在我的衣衣展示厅里，和我心爱的宝贝衣衣们合影）

我是一个普普通通的女孩，和所有人一样，经历过高中考，爱美丽，自喜于小小的才华，热爱音乐，热爱一切美好的事物；又或者，被归类为网络上一个家喻户晓的 群体——90后。目前还是高校学生，正准备跨入最后的一学年。 这里我先为大家上一张小照，希望能和看帖子的您成为朋友。

由于我家开的是专门为知名的一些欧美大牌服装做 代工生产的工厂，这些衣服在商场专柜的价格都是好几千元，是国际一线品牌厂商顶尖设计师的原创设计，所以，从小我就受到服装的熏陶，很喜欢漂亮的衣衣。当 然，在我成长的过程中自然也就萌发出了很多对服装设计以及搭配的灵感和爱好。对，就是这个爱好，让我每当看到一件设计得特别出色的衣服，就常常会研究好几 天，感悟设计师所想表达的内容。这个爱好，已经是我血液里面流淌的东西了，是我人生的重要组成部分。

淘宝网让我的爱好得到了广阔的发展空间，让我跨出了自己人生路途上非常重要的一步，轉向服装网络销售， 让个人爱好和现实工作得到完美结合，为了自己非常喜欢的东西而工作，我觉得这对于我来讲，是最美妙的事情啦！刚进入淘宝的时候，我仗着自己有强大的货 源优势，但我啥都不会呀，不会拍照，不会处理图片成为自己想要的大小，更加不懂如何营销，只有一颗创业的决心。当然，做的结果可想而知……有时旺旺整天 都不会响一声。有决心，这个很容易，但有耐心，这个真的好难。当你倾注了满腔热诚为一件事情打拼，得到很差的结果，我想谁都会很难坚持下去。我也一样，都 有过好几次放弃的念头了，但总鼓励自己说：再做一个月，说不定会好起来的……2010年初认识了老高，他帮我分析了我的实际情况，然后直接告诉我："你的最大优势是货源，最大劣势是经验，那你就让精通营销而缺乏货源的卖家帮你一起做吧！"一句话让我豁然开朗，在老高的帮助下，我开始弄起了分销，做专业的供货商。

在 这里，我由衷地感谢淘宝网和上海皇冠俱乐部，让我认识了很多电子商务的精英，并且和他们成为了朋友，好多都是3冠、5冠、金冠等，每个人都很热心地帮助 我，5冠卖家小谷姐姐还专门派人来教我拍照，帮我建立摄影棚，拍出好看的照片，然后还帮我分销。由于身边这群皇冠卖家们高超的营销本领，2010年他们总 共帮我销售了数十万件衣服，物流公司的人都说：你们家包裹现在是越发越大了……连见惯大场面的老爸老妈都不由得感叹到：淘宝的力量真是太强大了！