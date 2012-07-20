在港台的亿万富翁中，霍英东的知名度可以说是最高的。这因为不仅他个人资产大约有130亿港元，还在1993年又当选为全国政协副主席。然而，霍英东的出身，也许要算亿万富翁中最苦的一个。

他的祖籍是广东番世界创业实验室禺，但是从他的祖父开始，全家就离开了陆地，长年居住在舢板上，被人称为“舢板客”，甚至贬称为“水流柴”、“家仔”。

1923年，霍英东就出生在这样的舢板上。他最初的名字叫霍好钊，后来改叫霍官泰；抗日战争爆发后，年轻气盛的他自己改名英东，意思是要“英姿勃发于世界的东方”。

霍英东的父母靠着一只小驳船，在香港做驳运生意，也就是从无法靠岸的大货轮上，将货卸上自己的驳船，再运到岸边码头。霍英东7岁那年，在一次风灾中，他的父亲因为翻船被淹死了。

仅仅过了50多天，霍家的小船又一次翻在大海里，两个哥哥葬身鱼腹，连尸体都没有找回来！母亲死命抱住一块船板，侥幸被过路的渔船救下一条命。当时霍英东因为在海边找野蚝，不在船上，才躲过了这场灾难。

霍英东找到的第一份工作，是在一艘旧式的渡轮上当加煤工。可是他的身体实在太单薄了，顾得上铲煤就顾不上开炉门，刚上岗就被辞退了。那几年中，霍英东简直像俗话说的“倒霉人喝水都牙痛”。不过，早年的艰辛和挫折，并没有打垮霍英东，他在不断的失败中，取得了经验，积蓄起力量，等待着机会，他坚信自己总有崛起的一天。

赚到第一笔大钱

第二次世界大战结束后，霍英东终于以敏感的眼光，捕捉到了一个发财的机会。日本侵略军投降后，留下了很多机器设备，价钱很便宜，但稍加修理就可以用，也可 以卖出不错的价格。霍英东很想做这种生意，于是他成了个读报迷，专门注意报纸上拍卖日军剩余物资的消息，及时赶到现场，以内行的目光挑选出那些有价值的， 大批买进，迅速修好后卖出。由于缺少资金，他难以放手大干。有一次，他看准一批机器，并且在竞买中以1。8万港元中标。有一个工厂老板也看中了这批货，愿意出4万港元从他手中买下，霍英东净赚了2。2万港元，这是他在那几年中赚到的最大一笔钱了，为他积累了最初的资本。

香港的“土地爷”

抗美援朝战争结束后，霍英东就预料到，香港航运事业的繁荣，必然会带来金融贸易的发展，而这又将促进商业及住宅楼的开发。于是他抢先把经营重点转向了房地 产开发。1954年12月，霍英东拿出自己的120万港元，另向银行贷款160万港元，在香港铜锣 湾买下了他的第一幢大厦，并创办了“立信建筑置 业有限公司”。开始，他也和别人一样，自己花钱买旧楼，拆了后建成新楼逐层出售。这样当然可以稳妥地赚钱， 可是由于资金少，发展就比较慢。一个偶然的事件，令霍英东得到了启发，他决定以采取房产预售的方法，利用想购房者的定金来盖新房！这一创举使霍英东的房地 产生意顿时大大兴隆起来，一举打破了香港房地产生意的最高纪录。当别的建筑商也学着实行这个办法时，霍英东已经赚到了巨大的财富。他当上了香港房地产建筑 商会会长，会内有会员300名，拥有香港70%的建筑生意。所以有人把霍英东称为香港的“土地爷”。

“海沙大王”

霍英东还有个美称叫“海沙大王”，也来自他在经营上的创新。上世纪60年代，香港实业界人士很少进入淘沙业，因为它需要的劳力多，投资大，而获利相对较 少。但霍英东从建筑业的广阔前景预见到淘沙业也必将有大发展，所以大胆地吃起了这只“螃蟹”。1961年底，他花费巨款，从泰国进口了一艘大挖泥船，命名 为“有荣四号”。香港经济起飞后，高楼大厦如雨后春笋纷纷拔地而起，对建筑材料黄沙的需求量极大，霍英东的淘沙船队因此财源滚滚，成了他的又一株“摇钱树”。

富贵不忘回馈社会

2004年雅典奥运会后，获得金牌的中国体育健儿访港。霍英东给来访的金牌选手总计大约2800万港元的重奖。

从1992年的第25届奥运会之后，“霍英东体育基金”就开始拨款奖励在奥运会上夺得奖牌的内地奥运选手和中国香港选手。夺得金牌的选手获得一枚重一公斤 的纯金金牌及8万美元奖金；亚军获得半公斤重的金牌和4万美元奖金，季军获得0。25公斤重的金牌和2万美元奖金。

记得霍先生曾经作过这样的解释：“捐赠体育项目， 并非仅仅由于我本人喜欢体育运动，而是基于体育运动本身对于国家进步，民族兴盛的重要作用。”他扳着指头给我算了一笔账：“国家每年拨予教育的经费达四百 多亿人民币，拨予体育仅十多亿。当然，相对于11亿人口，还远未能说教育经费已经足够，但海外华人、港澳同胞之中，捐资兴学的人士毕竟比襄助体育者多得 多。因此我尤其愿意在体育方面，贡献自己一份小小的努力。”这么多年来，霍英东向国人所捐赠的巨款中，有五分之一直接捐赠予体育项目。