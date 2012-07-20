李开复：我选择了人迹更少的一条路

从37岁到51岁，这14年时间对李开复来说，不是岁月的流逝，而是人生、事业的转变，从美国到中国，他找到了梦想照进现实之路。

访谈

我选择了人迹更少的一条路

台湾出生、11岁便到美国读书的李开复1998年来到了大陆。这一年，他加入了知名的微软公司，并于11月出任微软中国研究院(现微软亚洲研究院)院长。李开复在语音识别、人工智能、三维图形及网络多媒体等做出了许多贡献。2005年7月加入谷歌公司，担任其全球副总裁兼中国区总裁一职。

但随着阅历的增加和年龄的增长，这个披着世界最知名科技公司高管光环的李开复也会遇到岔路口。48岁的李开复当有了创新工场的想法后，立刻投入到了创业孵化事业。“创新工场就像是一个黄埔军校，帮助中国青年成功创业。”李开复说道。截止到2011年底，创新工场已经审阅了超过4500个创业项目，投资孵化了48个项目和公司。

李开复说，他非常喜欢一首诗，他也曾在创新工场的发布会上以这首诗作为结束语：“也许多少年后在某个地方/我将轻声叹息/将往事回顾/一片树林里分出两条路……/而我选择了人迹更少的一条路/从此决定了我一生的道路。”(罗伯特·弗罗斯《未选择的路》)

视界

“我这一生最得意的事情是大学生中的影响力。”李开复说道。而这一切都是源于1999年他的一次演讲。“开复我想像你一样管人，管人很过瘾吧?”当时时任微软亚洲研究院院长的李开复，听到这个问题时不禁有些惊讶，他觉得中国大学生的价值观需要被正确地引导。之后便出了一系列的给大学生的书籍和演讲。

“创新工场对我来说是必然的，必须要做的事。我希望把它做成最好的创业平台，帮中国创立属于自己的知识品牌。成为创业者的黄埔军校。”李开复说。

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