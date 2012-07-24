李善友出局酷6密码：创业+人情不敌资本+职场

李善友和陈天桥，一个是从东北农村闯出来、光屁股打天下的草莽英雄，一个是昔日中国首富、互联网界入庙堂之高的政协委员;一个是充满江湖侠义的理想主义者，一个是精明务实的现实派，二人本犹如冰炭难于同炉，但却因视频这一热抛的绣球而生爱，也最终因为视频而分手。

今年7月12日，酷6传媒807万美元回购酷6创始人李善友及其团队所有股份的提议正式获批。自此，李善友彻底从酷6出局。

2009年11月，李善友所创办的酷6被盛大收购;2011年3月13日，李卸任酷6 CEO;2011年5月18日，酷6裁员大风波袭来，直到折腾到当年7月，裁员风波以“N+2赔偿(即工作年限数加2个月的工资)”平息;就在当月18日，李辞去酷6公司董事。

如今，正值酷6裁员风波平息一周年，而李善友所持股也在此时全部被回购，李陈两人故事就此划上句号。

短短一年，已物是人非。

“盛大在视频领域晚了一步。”2012年6月，陈天桥尚在为亏损中的酷6摇旗呐喊，他高调抛出今年酷6“会成为中国最早盈利的视频公司”。此时，李善友已绝口不提酷6。

腾讯科技独家获悉，当初酷6被卖盛大自始至终都是李善友一人操刀，其余高管直到消息公布才知晓，而李善友离职也早在酷6被购时就已约定，只是后来因为业绩惨淡而使得下台时间比约定提前了数月。

更有人士指出，李善友或许是当年酷6裁员风波的幕后策划和推动者。

李善友和陈天桥之间究竟有着怎样的爱与恨?在此我们复盘李陈二人之间的恩怨，力求将这段幕后故事完整呈现，也希望创业者能从中汲取教训，尽快完成从草莽英雄向成熟企业管理人的转变。

虽然腾讯科技多次致电和短信李善友，希望能听听这位当事人的心声，但对方均未予回应。为此，腾讯科技走访了众多原酷6高管和员工、盛大集团内部知情人和熟悉李善友的业内人士，力图尽量展现真实的幕后。

恩：雪中送炭 是知己更是贵人

“创业的关键是顺势而为。”2012年7月18日，已经是中欧创业与投资主任、兼职中欧国际工商学院创业学教授的李善友发出了如此的感慨，此时距离他彻底出局酷6仅一周。

同样，李善友和陈天桥的恩怨也是行业大势使然。

2009年年初，天气依然严寒，刚经历过全球经济危机侵袭，国内“烧钱”的视频行业一片哀鸿：56网、6间房、爆米花等视频网站纷纷因资金断裂而裁员。

此时，酷6面临同样困境，再过2-3个月就将断粮，李善友心情也降到了冰点。

“2009年时，我曾对公司前途完全绝望。”李善友曾对媒体如此回忆到。就在这一年的2月，因为陈天桥，危局有了改观。

经朋友牵线，2009年2月，李善友和陈天桥在上海首次密会接触。

“善友，找个时间我们来讨论下互联网行业的事情。”这是陈天桥在密会之前发给李善友的第一条短信。

李善友曾公开宣称双方的会面为“一见钟情”、“我们有着共同的梦想、价值观、理念乃至信仰”。

但据《IT时代周刊》报道称，密会时，陈天桥直言，酷6并不符合盛大投资逻辑。“我们只投第一名，最差投第二名。而你们(酷6)可能第三或第四，凭什么投你?”

李善友自己也曾坦承，当时酷6的流量、品牌、内容、技术、销售等不及优酷和土豆。

双方起初谈判，精明的陈天桥故意压价，但他的内心对视频有着收购的渴望。

2009年，正是陈天桥构想“迪士尼”踌躇满志的关键时期，有了盛大游戏和盛大文学，视频是陈娱乐帝国不可或缺的一环，但重新打造一家视频网站，时间和精力上都不划算。

除了酷6，陈天桥当时还找过数家视频网站寻求并购。与此同时，酷6原有的投资人也在积极寻找潜在并购者,以求接盘。

最终双方坐地讨价还价，以近4000万美元成交。投资人分析，这一价格非常低廉。“对于酷6而言，不卖就得死掉，不得已而为之，盛大则捡了大便宜。”

在被收购后的一年内，属于李善友和陈天桥的“热恋”期。

2010年，李善友多次高调演讲：需要永远感恩陈天桥，2009年，在自己最需要帮助的时候，是陈伸出了援助之手!

此时，李将陈视为人生知己。“陈天桥不仅是我的知己，更是我的贵人，没有陈天桥就没有酷6的今天，也没有我李善友的今天。”

也正是借助盛大旗下的华友世纪，酷6得以曲线上市。在李善友四处公开宣扬酷6成为国内首家上市的民营视频网站之际，优酷和土豆都还奋进在上市的漫漫路上。