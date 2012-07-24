【酷人物】赛伯乐创始人朱敏：一个硅谷浙商的创业创投之路

赛伯乐创始人 朱敏

曾经的“老三届”朱敏，1996年在美国创办了WebEx公司，2000年在纳斯达克上市，2007年3月以32亿美元出售给思科。

而过去一段，作为赛伯乐的创始人及董事长，他在创业投资领域的实践，同样富于启迪。

老三届

每一个人生活的汇总就形成了历史。

朱敏，1948年出生于浙江宁波。作为时代影响的一个映射，1969年他到宁波郊区东乡插队。“我是67届高中毕业生，我夫人徐郁清是68届的。”

那个时候定位是要扎根农村的，结了婚有了小孩。之前一直在城市生活，“我干农活的能力跟农村那些同龄人当然没法比。”

70年代初期，浙江各地的社队企业开始破土而出，朱敏插队所在村也成立了一家。朱敏因为公认“脑子活络”，而成为技术厂长。

这是计划经济破冰的前夜，那个时期重要的一个耐用消费品是缝纫机，朱敏跑到上海承揽一些零部件加工的业务。随之而来有两个问题，即技术和原材料。

朱敏找到了一些，因为个人问题被缝纫机厂解雇的人，作为技术指导。至于所需的铜材，朱敏一直找到了甘肃的铜矿。那边还不卖，一番套近乎后，朱敏提出可以提供舟山的带鱼。于是矿上就贴出了海报：想吃带鱼就来加班。周末为朱敏加班生产。

朱敏没有延续这一轨迹，1976年的时候，他返回了宁波。理由是，儿子朱磊已经六岁，朱敏希望他有受更好教育的机会。于是他成了宁波机械局建筑队的一名建筑工人。

住房问题在那个时候就存在，其实在1974年的时候，这个家庭又增加了一个女儿。朱敏找到了一处旧房，四面围墙坍塌之后剩下破旧的凉亭，占地64平米，房东还不愿意同朱敏打交道，认为他五大三粗，最后是徐郁清出马买下来的，价格是450元。

朱敏借了500元钱，拆凉亭卖旧材料卖了500元，用500元盖了两间屋，其中一间卖了500元，这个账目算下来，朱敏白得一间房，另外还赚了50元。

1977年恢复高考，原本生活已经平静下来的朱敏，“我觉得我不能放弃”。母亲和徐郁清都表示支持。备考的时候，白天还要上班，到晚上已经很疲劳了，为了不让自己睡着，“经常是一边嗑瓜子，一边看书”。

“你的录取通知书到了。” 这个时候，朱敏正在20米高架上。

朱敏是考入浙江农业大学拖拉机设计与制造专业。毕业后分配到宁波冰箱厂。1982年考取浙江大学工业管理系研究生。1984年毕业并作为第一批公派留学生到美国斯坦福大学深造。“考托福出国，两万多个单词是一个个地背下来的。”这一年他已经36岁了。“我感觉我的人生从那时开始变得顺利，一直顺利到现在。”

朱敏(Min Zhu)出国第二年，14岁的朱磊考上了清华大学少年班。这个时候，朱敏决定将全家搬到美国。朱敏第一年基本完成了课程，目的是第二年可以打工。导师同他年龄相仿，大概比较宽容。

经济压力不言而喻，朱敏找到一个管理公寓的活，一共有16套公寓，房东提供朱敏一套免费居住的公寓，而朱敏则负责给他管理另外15套。

接下来有一段段子，朱敏看到IBM与学校合作的一个项目招人，研究人工智能，技术人员很快有了，缺一名项目经理。问题是他不懂电脑，犹豫不决后硬着头皮试一下，找到教授，“当时他就讲，我们就等着这个项目的负责人，就是你。”原因是朱敏突出的学习成绩。当然，斯坦福没有人不懂电脑。

不过，他有一个高参，就是考入斯坦福，学习计算机的朱磊。磨合之下，朱敏熟悉了这一领域。

有一家叫AFK的公司找到朱敏，既然他是专业人士。“因为我来自IBM，所以人们又相信我一定懂计算机。”他们做的是ERP，于是朱敏又涉足全新的领域。

重要的是这家公司后来被收购了，这启迪了年届不惑的朱敏。