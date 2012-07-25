【酷人物】盘点在“谷歌大学”毕业的优秀毕业生

在谷歌，这里有一群可能是硅谷最有天赋的年轻人。前谷歌高管、现任雅虎CEO梅耶尔曾经在谷歌任职十年，专门负责这项名为“产品经理助跑（AssociateProductManager）”的计划。为此她招聘和培养了很多年轻人。谷歌董事长埃里克·施密特曾表示，他希望有一天，公司的CEO也来自在谷歌这所学校的自身培养。
这个计划原来是由梅耶尔负责，而跳槽到雅虎之后，梅耶尔也想仿效这套方式，通过公司培养计划实现人才的造血。这项被称为梅耶尔的“秘密武器”的APM（AssociateProductManager）计划目前大约有40人左右。可以说，他们就是谷歌未来的精英。
梅耶尔于2002年开始此项计划，因为当时谷歌正努力找寻能够成为公司顶梁柱的新兵们。谷歌的文化不同于微软，后者是自上而下的命令式方式，那些有经验的产品经理可能会因循守旧，这是谷歌所不能忍受的。因此谷歌宁愿将刚刚毕业的大学生带到公司，通过一个为期两年的培训计划，使其成为谷歌的核心成员。
但谷歌又不想让人才大量流失，比如那些非常优秀的人士，他们可能很快就会离开谷歌去创业了。这显然不是APM的初衷。
“我们通过2-4年良好的培训，能够将20%左右的人才留在公司，这是个不错的结果”，梅耶尔2007年在接受《新闻周刊》采访时候表示，“即使他们离开谷歌，我们也希望和他们保持良好的关系，因为他们如果去创业了，有一天可能我们会买下它”。
不过，遗憾的是，她现在在雅虎。但谷歌依然有一些非常优秀的毕业生，他们在这家互联网公司已经起到了至关重要的作用了。
1.布莱恩·拉科夫斯基(BrianRakowski)：Chrome项目副总裁
拉科夫斯基是第一位APM计划的产品经理。我们可以看到他在谷歌2012年的I/O大会上的精彩表演：他是一个令人印象深刻的人和一位充满激情的主持人。根据《连线》杂志的记者史蒂芬·列维（StevenLevy）的透露，目前APM计划由拉科夫斯基负责。
2.布雷特·泰勒（BretTaylor）：FriendFeed联合创始人
在将FriendFeed卖给Facebook之后，泰勒成为扎克伯格的密友和公司的CTO。不过他现在已经从Facebook离职一个月有余，现在大家都在期待他下一步的举动。此前，泰勒是谷歌的一名产品经理。
3.萨拉赫丁·乔杜里（SalahuddinChoudhary）：运营Etch科技项目
乔杜里此前还在问答网站Quora工作过。
4.尼克·鲍姆（NickBaum）：WhereBerry项目负责人
下面是Baum的公司口号：“我们正在关注未来的大趋势——未来你要去哪里，你会做什么”。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|