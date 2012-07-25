【酷人物】王利杰：我不投资的九种企业

这篇文章可以算是《一位天使投资人的心路历程》的附录，写出来是为了提高工作效率，有更多符合我投资逻辑的项目找到我，不在我投资范围内的团队就算是有巨大的盈利潜力也没必要找我了，免得浪费团队的宝贵时间。当然我也知道，应该会有一些潜在的优秀项目因此文而与我擦肩而过，呵呵，随缘吧!
9)经过反复论证找不到商业模式的项目我不投;
8)不会用微信的创始人创办的企业我不投;
7)跟移动互联网没有任何关系的项目我不投;
6)为了赚钱而赚钱的创业团队我不投;
5)没有任何社会价值的项目我不投;
4)核心团队有“商业道德瑕疵”的我不投;
3)核心团队没有承担任何风险的我不投;
2)核心团队还在兼职的项目我不投;
1)只有一个人的“团队”我不投;
很多人以为“基金”的首要任务是帮助股东“赚钱”，但我的 @PreAngel 新基金只把盈利目标放到第二位，放到首位的任务是在移动互联网领域“帮助有理想的创业者实现更大的社会价值”。所以，虽然很多企业不符合我的投资理念和逻辑，但是并不排除他们有很大的盈利能力，值得其他基金去投。我说过了，我做新基金的第一目的不是赚钱。另外，之所以锁定移动互联网领域也是因为我自身的经验和人脉积累，相对来讲，在这个领域我可以帮到创业者一些忙，离开这个领域我一无是处。
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