拉手网吴波：电商有场奥运会 团购就像马拉松

“我最喜欢的体育项目是马拉松，”拉手网创始人兼CEO吴波在一次和员工的闲谈中兴致勃勃的聊着即将开始的伦敦奥运会，谈到最喜欢的项目时，吴波坦言自己最爱马拉松，这多少有些出乎属下们的预料。

“吴总那么爱思考的人，本以为他会偏爱国际象棋之类的智力运动，想不到竟然会喜欢这么个极限运动.”一位素日与吴波亲近的下属打趣道。

对此，吴波展示着一如既往的小幽默：“我自己其实就是个奥运会马拉松运动员，不过我参加的不是伦敦奥运会，而是中国的电商奥运会。”

在吴波的眼里，电子商务一直都在激烈竞赛，大家各自施展浑身解数，这一切像极了拥有众多竞技项目的国际奥利匹克运动会，不同电商拥有自己的优势和强项，恰如不同项目的运动员，而拉手网正是这场电商奥运会中的马拉松运动员，不仅追求速度，更追求耐力和智慧。

“为什么是马拉松而不是百米赛跑?因为马拉松更符合拉手网的特质，百米赛跑需要的是瞬间的爆发力但耐力不足，而在团购行业，只有瞬间的爆发力是不够的，因为赛程很长，一开始就把力气用光，中后程很难再发力赶上，最后只能被淘汰，”吴波如是说。

他指出，“作为马拉松运动员，拉手网在团购行业中更注重合理分配力量，起跑阶段充分发力，占据有利位置但更注重保存实力;赛段最长的中途阶段，首先持续保持优势不掉队，然后争取巩固并逐步扩大优势;最后的冲刺阶段，基于前两个阶段建立的优势和保存的能量全部释放，实现成绩的最大化，而在冲刺阶段，我们做的就是和自己竞争，也就是把更快、更高、更强的精神和能量发挥到极致。”

而从拉手网发展历程看，其正如吴波所言奔跑在团购的马拉松赛道上。

作为中国团购初创时期的先锋式企业，拉手网自诞生起就通过不断创新冲在团购行业前端，凭借其全球首创的“一日多团”、“午餐秒杀”等创新模式，以及组建呼叫中心、团购频道分类等创新举措，拉手网成为国内团购行业效仿的标杆，而在团购行业首次推出“团购三包”政策，更开创团购重视消费者权益保护的时代，这些也都使拉手网成为彼时中国融资规模最大的团购企业，可谓真正赢在起跑线上。