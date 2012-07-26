【酷人物】风车网陈晓峰回忆录：我的两个月倒闭史

风车网从3月20日高调上线，到5月17日团队解散，只经历了仅仅不到2个月时间。本文根据风车网PM陈晓峰对于团队解散的分析以及陈晓峰在百度、人人等多家公司的从业经验，也包括公司内部创业的鲜血教训，无论对于互联网从业者还是正在创业路上的你，都有非常积极的借鉴意义。

去年4月份，因为种种原因，离开了干了4年的百度。当初也没有想过创业或者内部创业，正如许多百度技术出身的经理一样，厌倦了各种系统架构与协调配合，也厌倦了与一群操蛋的PM合作，希望能够做点自己喜欢的事情。离开百度后进入了一个社交游戏公司，这个时候人人HR找到了我，说是高层希望见面认识认识，结果过去一顿面试，开始让我过去负责糯米的产品和技术，我拒掉了(不是不喜欢团购，是这些产品都太像了，糯米那个时候是半个pm兼职) ，然后说有个人人和艺龙合资的内部创业项目“风车”(开始叫蜻蜒，后来由于一些原因保留了蜻蜓，让我们另找域名，我找到了风车)，旅游方向，觉得不错，而且人人马上就要上市，就过去了。

现在想想，一句话特到有感觉，那就是：选择大于努力。无论是大学生找工作、是各种原因的换工作、还是与朋友一块创业，谨慎的选择，选择靠谱的公司，选择靠谱的产品，选择靠谱的经理和伙伴，选择靠谱的老板，多花些时间接触和侧面了解，能够避免许多的弯路。我就是走上了这么一条弯路。

不过，成功失败各有所得，在于正确面对。对我个人发展来说，这段弯路其实还是非常有收获的。如果加以总结沉淀，也能变成以后一种历练。正如一折店的周志清和我说的：陈老太太帮你创业失败买单，还给你发工资，这次创业你实际是赚了。

我也不是很喜欢写回忆录的人，不打算写流水胀样的记录内部创业的点点滴滴。写些心得，与好朋友起分享，也是帮自己沉淀。大家也别太认真这些东西，毕竟从别人的失败中学到的会很有限，很浅。很多道理很简单很简单。

1，别先君子，后小人

清华读研究生期间，我与几个朋友一块创业，做电信设备供应商 (VoIP信令监测仪)。一台系统能够卖到38万-45万，成本只有2-3万，开始发展还不错，然后很多厂家包括华为也进入这个领域。不过这些外在因素并没有打垮我们，而是几个创始人开始内讧了，CEO陪电信客户欧洲吃喝嫖赌，又不见单子出来; CTO觉得他也卖了2台，完全可以单独干;兼职做硬件的创始人觉得你们这样搞公司迟早完蛋，赶紧提现退股。

最后，创业黄了，兄弟见面反目。想想开始一腔热情一起打天下的时候，大家都是君子，说了可以不要工资，可以不要Title，自己掏钱买股份，但是后来有一点点起色后，都开始算计和相互算计了。

内部创业呢，看著光鲜，丰富的资源和支撑，但是实际做起来很困难，内部创业的成功率应该是没有外部创业高的。刚开始别太乐观，别太信口头承诺，多争取一些，多走下来些现实的书面的东西。

公司内部创业，内部合作是关键，也是最难的地方。所以， 一般会从各个部门抽调一些人员到这个团队(也有很多是垃圾人员踢到这边的) ，这样做一方面底层合作流畅一些，另一方面也有利于公司文化的传承。不过，一开始自己并没有意识到这块的问题。当老板把这个项目和团队成员介绍给各个平行 Team的头的时候，各个部门的头都会挖心掏肺的表达：欢迎过来一起抢占互联网的制高点，俺们兄弟部门砸锅卖铁也要支持你们。其实，这个话不是说给你听的，而是说给老板听的。

等到具体合作的事情，一般这样表述：这个事情不是我们的KPI; 你们需要提前准备全年的计划，其中和我们相关的，需要和老板审批;我们产品也想支持，不过RD人子不够;我们RD支持没有问题，但是需要和项目经理商量排期，并且和产品确认需求。你经常说公司很重视这块新业务，他说我们部门现在的确很XXXX…….

所以，在许多公司都是高管直接抓创新项曰的前期孵化和资源的协调(我和老板写了一个详细的介绍，老板很政府的回答说：Good point! we will study it。如果不行，可以一开始就把这些资源给沟通好，系统和技术层面需要提升哪些支持;广告资源每个季度提供多少等价位;BD需要做好哪些支持。开始就小入到底，然后和气共事。