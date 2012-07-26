【酷人物】李国庆的Dream：照抄kindle？

当当的深度阅读用户有多少?李国庆给出的答案是1000万，虽然李国庆直言是设计照抄Kindle，但介于Kindle在欧美市场的作为，谁能保证李国庆没想过把Kindle的成功照抄过来呢?

当当网涉足电子书阅读器市场

满脸笑意的当当网CEO李国庆怎么也看不出有“迫不得已”之意，然而据他说，当当的电子书——“都看”确实是被“逼”出来的。

“一年前我们希望战略合作，先找到汉王，让他做阅读器，我们只卖书，但汉王说不行，因为他们在做自己的书城，最终没有谈成。后来爱国者冯军来找我谈过两次，当时我以为他要大干一场，结果过了两个月，爱国者的电子书事业部解散了。跟盛大的合作最终也没有谈成。”

无奈之下，当当选择了台湾凌阳科技旗下的北阳科技代工，以自力更生。

资料图：当当“都看”

李国庆的三个“梦想”

“我用了两天才用熟练”，李国庆言语之间流露出对“都看”硬件的体验并不十分满意，然而这又是他默许的。李国庆的梦想之一就是用最单纯的工具让读者阅读。

对于硬件成本，李国庆毫不避讳，“480元左右，我本希望这款产品能把其他多余功能都砍掉，甚至包括Wi-Fi和在线付费功能，以最大限度的降低产品成本从而降低产品售价，但最终决定还是保留这两项功能”。

李国庆的想法很简单，产品的目标人群是深度阅读用户，其他功能多了影响阅读，因此虽然“都看”的功能体验欠佳，但李国庆仍然给这款产品打85分。

当当的深度阅读用户有多少?李国庆给出的答案是1000万，“如果这1000万深度阅读用户中有200万用户买这款产品，那我们的目标也就达到了”。虽然从数量来看与全球电子书阅读器出货量有些不协调，但这确实是李国庆的第二个“梦想”。

他的第三个梦想是“照抄Kindle”。虽然李国庆直言是设计照抄Kindle，但介于Kindle在欧美市场的作为，谁能保证李国庆没想过把Kindle的成功照抄过来呢?