【酷人物】李仕洪致富之路 做路牌广告到拥有1000亩茶园

尽管下海多年，李仕洪始终不认为自己是个商人。他最喜欢的偶像是陶渊明，他说，自己的人生梦想就是“采菊东篱下，悠然见南山”。而现实生活中，从做路牌广告起家的小业主到拥有1000亩茶园的老板，在5年间，他就完成了许多人需要一辈子才能完成的财富蜕变。

一碗茶 喝出了“商机”

很多第一次见到李仕洪的人都不觉得他是个商人，敦厚的脸，谈吐间，笑容坦荡。“张爱玲不是有过这么一句名言么？‘出名要趁早’。我想说的是，挣钱也要趁早。”李仕洪很坦白。早在2003年，他就和朋友一起创建了自己的广告公司，起先就是做做小印刷品的广告，其后，在成雅高速路上包下了两个路牌，两年后，他完成了资本的第一次积累。“那个时候一年能收入50来万，怎么都算不上有钱吧？”李仕洪说，尽管当时广告公司的生意一直做得比较顺，但他始终觉得没走到自己想走的那条路上去。“我骨子里是传统的生意人，总觉得生意要做得长久，就必须有自己的实体。”李仕洪觉得自己的观念很“老土”，但内心却很坚持，从2005年一开年，他就拿着自己攒下的100万资金，到处找项目。

人在面对自己夙愿的时候总是很奢侈。在寻找项目的过程中，他经常为了一条投资信息跑上数百里去实地考察，但结果往往是失望大于希望。这样的寻找和失落，一直延续了一年。2005年冬天，他受一个朋友之邀到蒙山转了一圈，用他自己的话说，在那里，他喝到了一杯“传说中”的有机茶，具体的茶味，他记不清了，但从这碗茶里，他看到了商机。

一茶园 遭遇销售门槛

2006年一开年，李仕洪揣着100万的资金上了山，在蒙山买下了500亩茶园，开始了自己的茶农生涯。与其他茶农不同，李仕洪做的不是普通的花茶或者绿茶，而是有机茶。“说实话，当时我还分不清楚有机茶和非有机茶到底有什么不同，只是很简单地想，不施化肥、农药，只靠自然生长的东西肯定是有市场的。”李仕洪说，在买下茶园之后，他先后跑到川农大和西农两所高校去咨询相关专家，仅仅花在咨询上的钱就不是小数目，“我找的专家都是国家级的，每一位都身价不菲。”

也是从专家那里，他理清了自己的发展脉络。“从食品安全的角度来说，发展的进程是无公害食品?绿色食品?有机食品，随着人们健康意识的提高，未来肯定是有机食品的天下。因此，我觉得自己的选择是对的。”李仕洪淡然一笑，而在这淡然的背后，却曾经狼狈不堪。

2006年春天，李仕洪的第一批有机茶上市了，由于在种植过程中不添加任何化肥和农药，付出的成本很高，因此在定价上，有机茶比普通茶叶贵了一倍。“价格是贵了些，但品质上绝对值。”他兴致勃勃地带上样品前往成都各个茶叶经销点推销，一天下来，他跑了30多家网点，却没卖出一斤茶叶。“我跑的那些经销店95%的人都不知道什么是有机茶，更别说买了。”抱着像自己孩子一样的茶包，李仕洪只有苦笑。可是光笑不行，茶山上还有上千斤的茶叶等着销售，两天下来，李仕洪的嘴上挂起了大泡。“调价还是不调价，我进行了一个晚上的思想斗争。”李仕洪说，天一亮，斗争的结果却是??“不降价”。对于这样的决定，他有自己的理由：“茶叶的质量没问题，降价就是降利润。现在茶山急需资金，这是万万不行的。”

一本书

开启财富大门

正在他为茶叶的销售一筹莫展的时候，一位办企业的朋友直接跑来订走了上万元的货，临走，还给他留下了一本书??《敲门发行学》，尽管书的内容是讲报纸发行的，但李仕洪还是从中悟出了门道。“可以敲门卖报纸，怎么就不能敲门卖茶叶呢？”放下书，李仕洪再次带着茶叶出门了，这次，他找的不是经销商，而是高端会所和企业。“我面对面地直销，现场演示，现场销售。”凭着自己憨厚的长相和上好的茶叶，李仕洪终于打开了市场。两个月后，首批上市的1000多斤茶叶便销售一空。当年，这500亩茶山就为他带来了上百万的利润。

2007年，除了扩容在蒙山的基地之外，李仕洪在马边也圈下了1000亩的茶山，当年的产值就达到了600多万元。他的实体梦是越做越大了。可尽管茶山的规模比创业时扩大了数倍，但他始终没有设立自己的经销商。“做经销商代理太烧钱，而且大经销商我也很难按照自己的想法控制，我还是倾向自己直营。”李仕洪很固执地坚守着自己的信念，虽然他名片上的身份是“董事长”和“总经理”，但他依然坚持着自己上门推销自己生产的茶叶。

对于未来，李仕洪说，他还有一个梦，这个梦就是利用自身的渠道建立一个集销售、品茶、休闲为一体的一个大型会所。“规划是3年之内实现。”李仕洪腼腆一笑，“当然是越快越好。”