【酷人物】聚美优品陈欧：产品有保障就不怕打价格战

7月26日，由创业邦主办，时尚传媒集团联合主办的创新中国2012时尚专场总决赛在北京798尤伦斯当代艺术中心举行。来自港、台、大陆及海外的10家参赛企业带着她们的创业项目同台PK。聚美优品创始人陈欧在大赛上分享了他做化妆品电商的经验。他认为时尚类相关产业的营销要有特色，要独辟蹊径。

图为聚美优品创始人陈欧 图片来源：创业邦

现在，聚美优品在消费者中已经有了一定的知名度，也开始走到线下，与消费者接触。陈欧介绍说已将在北京地铁一号线的两个地铁站开设了专柜。而他们的专柜也很有特色，是将地铁大厅中的大圆柱子包装成展柜，地铁中汹涌的人流不仅带来了客观的销售额，而且让聚美优品又成了众多美妆达人的讨论话题，很好地传播了品牌。

回顾聚美优品成立两年多来的经历，独辟蹊径地做营销一直是陈欧的选择。2011年聚美优品在北京地铁投放了为期一个月的灯箱广告，让人“大跌眼镜”的是公司创始人陈欧和明星韩庚一起在广告中亮相。“拿了投资人的钱就瞎投广告”、“这老板还真自恋”种种批评与非议接踵而来，这段时间陈欧承受的压力也非常大。但是，这次的宣传因为CEO亲自上阵代言，被广泛传播，聚美优品也广为人知，收到了意想不到的营销效果。“其实这一个月的营销费用并不高，相比很多同行低很多”在会上陈欧分享说，而且陈欧亲自代言这也是聚美优品的风险投资人真格基金创始人徐小平的建议，可以说，做另类营销，做新鲜营销，创业者和投资人是想到一块了。

做化妆品类电商，产品的质量是最重要的，在抓好进货渠道的同时，聚美从2011年3月开始实施30天无条件退换货的规定，这样让顾客买的更放心。“提供有保障的产品，让顾客买的放心，你的营销、促销活动才有用，才能留住顾客，让顾客重复消费。”陈欧指出了产品质量对聚美这样的电商的重要性。“在此基础上，我们就不怕同行的价格战”。

“人一旦钱多了，智商会下降”陈欧说，企业在融资资金到位后，创业者头脑要保持清醒，不要有暴发户的心态，不能有钱了就广告乱投一气。所以营销一定要动脑筋，看公司的基因是什么，特色是什么，你想吸引哪些人群的注意，想收到什么样的效果。在砸钱投广告之前一定要把这些问题想清楚。