【酷人物】沈南鹏：我回国创业那几年

“不否定有的人可能会走一些捷径，比如说电脑的天才，设计程序的天才。但是更多的人，如果想创业的话，你走专业的路，你会发现有一天你准备好了，那么你就成为了下一个成功的企业家。 ”

说到创新与创业的话题，沈南鹏谈了三点想法。

第一，在今天的中国创新与创业，是什么样的背景，有什么样的机会。

我记得我刚刚回到中国的时候，代表几家公司在跑，当时创业还处于非常艰难的状态。15年前的中国，那个时候的企业，我概括为两类，一类企业是政府控股的企业，这些企业往往是资源型的，比如说在化工、钢铁、电力等等这样的重工业中，这些是靠当时政府的一些指令和政策建立的大型企业，他们很多在过去的10几年中转型了，但是他们不是市场经济产生的。

还有一类企业是关系型企业，他们是通过关系得到一些资源，把企业做了起来，但是长期以来，这些企业的发展遇到了很大的困惑。我们看15年以前的房地产公司现在生存下来的只有万科了，绝大部分的小的房地产企业都没落了，因为他们以前的规则是通过一些政府关系或者是个人的关系渠道得到一些发展的机会，这样的发展模式已经不太适合今天的发展。那时候的中国和现在的中国最大的区别在哪里呢？今天的中国可以有很多创业机会不通过政府的资源，个人的关系来获得。

当然也必须要在政府的监管监督下把企业做好，但是这些企业的成功是靠企业本身的竞争力，企业内部的管理能力，这是本身最重要的成功因素。如果说这个企业有更好的产品、服务、管理能力，这个企业就可以在市场上做大做强。这在中国30年以前是没有的。30年前的民营企业强调管理力和执行力的比较少，但是过去的二三十年，有这样的趋向产生，企业开始挖掘执行力和内控力。之所以有这样的改变，我认为是中国消费者的崛起，这是一个方向性的改变，这给今天中国的创业者提供了巨大的舞台和机会。

第一批的民营企业可能诞生在浙江、福建、广东，他们一般都是外向型的，都是利用中国廉价的劳动力为外国人OEM生产，受到海外品牌制约很强烈。这些公司的核心竞争力是生产管理能力，但是本身品牌的能力，产品本身的一些设计能力，这方面相对来说是比较弱的，而在过去的10年，有了巨大的变化，老百姓的收入越来越高，大家追求有品牌的产品和服务，这是一个重大的改变。

1个月以前我去过一次晋江。晋江第一批企业都是乡镇的小企业，给海外的品牌做加工，当时有几千家这样的企业，但是今天，一个只有150万人口的城市，这里面产生了安踏、361、匹克、九牧王、雅克这样知名的品牌，这样的企业不下20家。这是中国20年来企业转型的一个缩影，中国的私营企业开始向利用国内巨大的内需市场、利用自己的品牌来发展自己。这些企业靠很强的品牌运营能力，靠提供产品能力，靠服务能力，来提升他们的竞争力。这是中国长久发展的课题，这也是中国和美国的区别。

我认为在现在的中国，作为一个创业者，作为一个企业家来说，有最好、最大的机会。在美国，这样的机会有吗？那是在1950年。所以我们看到现在美国大部分的创新创业基本上都是在IT产业。美国休闲运动的增长是负的，而在中国过去的几年中，就体育用品来说，这部分年增长是20%，这是让全世界都感觉到目瞪口呆的事。这样的数字后面有一个很重要的因素，就是中国的中产阶级的崛起，中国人民的收入的增加，中国的老百姓消费品牌、服务的意识越来越强。

创新创业需要资金的支持。

资金是各种方面的，风险投资是一方面。很可惜，在这些企业的成长过程中，风险投资很少，他们基本上都是靠自己的原始积累。我记得三年前，我有一个朋友让我去看晋江的一个企业，就是今天的匹克。当年那个企业，如果谁愿意给他500万，他都愿意认他当爹，他太需要资金了，他看到了机会，但是没有基金。这就是中国的巨大的瓶颈，因为商业银行体系还相对比较薄弱。

而美国商业银行的体系是非常发达的，他们对好的企业在早期的阶段可以提供支持，而中国则薄弱的多，这些企业有很好的业务，有很好的品牌，但是他没有大量的厂房、土地作为抵押，这在中国的银行体系中没有很好的信用体系来支持他的发展。如果说中国的投资行业能够早点兴起的话，恐怕中国民营企业的品牌发展竞争会更加有利。

今天，中国的投资行业觉醒了，很多外资包括内资的投资者开始进入这块，这是一个令人欣慰的现象。在今天的中国，一个好的企业家，一个好的商业计划书也可以找到投资。这得益于过去几年一批成功企业的崛起，以及后面这些风投基金得到的巨额回报。我想中国的企业家，是世界上的投资商非常关注的。

我想今天在中国创业是最好的机会，而且这种创业机会不仅是在互联网领域中，也是在大众消费品中的，将会有10年20年的快速增长。

第二，我讲一下创业的目的。

我们看到创业所产生的财富，但是作为走过创业这条路的人，我想对大家说，如果你创业一定要把它看成你的梦想，如果你太看重金钱的话，你很难走得更远。你在创业过程中，很难抵御诱惑。

比如说今天的股市很好，可能从赚取经济利益上来讲，可能比你做企业更快。成功的企业家做这件事情会得到很好的回报，但是他获得回报以后，还是像以前一样工作18个小时、16个小时，为什么？因为他热爱这个事业，他希望把这个事业作为理想来实现示。如果有这样的想法，如果你碰到了困难，你就有能力克服困难，如果遇到一些低潮你也可以走过来。作为创业来说，我的感受是，在写第一个商业计划书的那一刻，你会发现有很多期望值的差异。到进入实战的阶段你会遇到很多以前没有想到的新问题，而且是不断的出现。我创业的时候，我老担心有电话来说你有什么事情没有搞定，或者是市场变化这样的事情，这样的电话非常多。

但是作为企业家来说，你会不断的改变，你的商业计划书在改变，你的团队在改变，因为市场都是在改变的，一个初创的企业变化是必然的，面对这种变化你要有很好的应对能力。另外，你要有一种坚韧不拔的精神，你要耐得住寂寞。作为一个创业者，如果你对你的事业是抱着一种真诚的热爱，作为一个理想的目标，你至少有可能走完这样比较艰苦的道路。我们看到很多企业的成功，但往往忽略了这个企业艰苦的发展期。作为企业来说，今天很多新兴的企业做法和传统企业的做法是不一样的，传统的企业强调赚现钱，比如说做餐厅，三个月以后你就可以说我的营业额是多少，而现在的新兴企业可能一个产品研发就需要两年。

比如说google，比如说腾讯，大家没有想到他们可以成为今天最强的互联网企业。这就有点像围棋一样，先要布局。而不是像旧经济，不是说先拿定单来赚钱。新经济有更高的布局点，我把一起都打通了再收费。这就要求企业家有长远的眼光。我记得巴菲特讲过，我不仅要看一个企业今年的盈利，明年的盈利，我要看他今后5年、10年以后的盈利。企业家也是这样的，如果企业家只看一两年的盈利，往往这个企业是做不大的。