【未来之星】陈向东：大企业进行破坏性创新很难

对于大的企业，它的破坏性创新是非常难的，自己把自己的命给革掉了，把自己最赚钱的一部分打掉的话，是非常艰难的。

【中国企业家网】7月27—29日，由《中国企业家》杂志社主办的2012（第十二届）中国企业“未来之星”年会在青岛香格里拉大酒店举行。新东方教育科技集团执行总裁陈向东在“中国能否实现破坏式创新”主题论坛上发表讲话。

陈向东：破坏性创新是一项方法，一项技术，或者说一个流程的改进，是对一个行业模式和规则颠覆。新东方在创立的时候也是颠覆性的标准，别人是一个老师上一门课，我们是四个老师上一门课，别人是教授版的、传统式的上课，我们是幽默的、立志的给人带来快乐的上课。所以经过了19年，新东方成为这个行业的标杆，成为行业的标准的话，如果有颠覆性的革命来革了新东方的命，这种革命是什么?这是我想说的第一点。第二点，对于大公司而言，它的破坏性创新、引领性的革命、颠覆性的创造，最难的是它的创新和改变的共识的达成。新东方三万人员工，这三万人怎么样达成共识?所以我特别欣赏一句话，任何一个梦想和创意，如果没有执行的话，价值20美金。而任何一个破坏性创新的想法，加上卓越执行是2000万美金或者2亿美金。所以对于一个大公司来讲，几万人的员工怎么样达成共识并且完美执行，这是一个大的挑战。所以颠覆性创新和破坏性创造的时候，很多大公司都倒下了，一个行业的新的公司诞生了，这是我们经常思考的话题。

罗振宇：有一个问题差点被您滑过去了。新东方你们现在是一个大的公司，很多培训公司都想向你们挑战，你们最担心的有可能出现的破坏式创新方向是什么呢?

陈向东：新东方在定义培训的时候或者定义业务特点的时候，算是面对面的培训。因此，像拉卡拉这样的公司，以前的有线电话到现在的移动电话，到你刚才说的PC时代到移动设备的时代，从新东方面对面的培训，未来的创新可能不是面对面，是线上的看不见的培训，可能会颠覆这种行业的规则。所以，我们在中学生或者小学生里面面对面的培训会持续很长时间，但是对于大人或者说白领精英的培训，更多是网上的、移动的，这是对我们自己的颠覆。但必须要说的是，作为大企业很难的，某种意义上说是自己革自己的命，内部面临的阻力是很大的，有利益群体。对于大部分人而言，一方面要推进变革，有独立的部门和独立的机制，另一方面就是把传统业务尽量延长生命周期，把它做到极致，这是非常关键的。比如小川同志，就是独立的公司、独立的机制，在这个行业里面进行打拼，也是很好的模式。

关于破坏性创新，也两个路径：一个是小微企业的创新。我是农村出来的孩子，在农村一亩三分地里种出菜来，就要施肥，要么是牛粪猪粪，要么是买化肥，穷人家 买不起化肥，牛羊也没有，肥料不够，怎么办呢？它的创新之路就是撒一些杂草腐烂以后变成肥料。一个小的企业就像个体一样，在困境下会突破自我，寻找生存之 路。但是小企业在大的环境下，就像许小年老师说的，投资给一个有梦想的人，让他去买肥料。而现在大家面对的是有机的蔬菜，这时候给予什么样的模式来做呢？ 就是新的格局。第二个是对于大的企业，它的破坏性创新是非常难的，自己把自己的命给革掉了，把自己最赚钱的一部分打掉的话，是非常艰难的。比如新东方，举 个例子，我们一个托福的老师，他的课讲得特别好，我们会不会愿意把这个老师的课动作全方位的、立体的最牛的拍摄方法拍出来，然后放到网上去，这时候就把面 授的课堂进行颠覆了。那么作为新东方这样的企业，会不会这样来做？如果愿意这样做的话，那我们扩张的有形的店铺和有形的教室，这种浪费对企业的冲击力是非 常大的。第三个层面，对于新东方也在做这样的尝试和变革，我们对于线上的或者移动的课堂，在目前还没有找到非常好的点。第四个层面，像新东方这样的企业， 也不排除找一家具有这方面基因的企业来投资，把投资的这家企业慢慢变大，某种程度上也是一种颠覆。最后一点，对于大的企业，至关重要的就是有危机意识，有 变革的意愿，把危机意识和变革的意愿变成这个企业最重要的基因，如果没有的话这个企业随时可以倒闭。对于新东方来讲，在过去19年里，我们做了很多变革和 创新，比如产品创新、流程创新、运营创新、商业模式的创新。比如新东方的面授课堂，下一步创新就是任何一个地方的面授课堂都加上线上的部分，就是针对面对 面的创新。我们知道，技术创新的话很容易被人打败，但如果是商业模式综合性创新的话，这种模式奠定之后，生命力和竞争力会变得更加强大。