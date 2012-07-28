【未来之星】徐伟宏：破坏性创新来自于一个梦想

首先创新是想要做一件不一样的事，这个想很重要；其次伟大的破坏性创新就是来自于一个梦想。

【中国企业家网】7月27—29日，由《中国企业家》杂志社主办的2012（第十二届）中国企业“未来之星”年会在青岛香格里拉大酒店举行。江苏孩子王实业有限公司董事总经理徐伟宏先生在“中国能否实现破坏式创新”主题论坛上发表讲话。

徐伟宏：我觉得创新首先是想要做一个不一样的事，这个想很重要。我想在座的很多人跟我有同样的经历，从小就很好奇，世界上这个东西是从哪里来的，看到一个东西就想谁先把它弄出来的，困惑了很多年。也是在不久之前，我似乎找到了一个答案，因为我们 自己创业了，我就不停地看那些成功的企业，那些企业家总结成功的经验是什么的时候，我突然发现没有一个人总结自己做了什么，更多总结是自己想要怎么样。我们的老祖宗很厉害，就是老子在《道德经》里一句，叫“万无生于有，有生于无”。“无”就是给我的答案，很多人有想飞的欲望， 通过坚持，莱特兄弟造出了飞机，使无变成了有。另外，从企业的角度讲，创新可以把它看成独特的理解加疯狂的执行。大家都在谈乔布斯，我个人看，乔布斯就是 对手机的理解不同，他认为手机不应该是打电话的，是信息终端，他认为电脑不是办公设备，是娱乐加信息携带的东西，再加上疯狂的执行。所以我个人想到这两点，伟大的破坏性创新就是来自于一个梦想。

我们是做传统实体零售的，我们在按照互联网的思路在做实体的零售。从创新的角度讲，孩子王有非常明显的颠覆性，我们的店比普通的店大50倍，是很有挑战的。如果按照传统的思维模式讲，这个是没有答案的。小孩子的品类，单价相当于家电的十二分之一，比超市略高。我们现在就看到两种，一个是超市，一个是家电。小孩子的品类流量不如超市，单价不如家电，所以只能开小的成本的店铺。而我们目前的做法，确实有一些颠覆性，我不是说我们做得有多成功，其实是某种独特的理解，为什么这么大呢？不是纯粹用来卖商品的，我们是卖孩子成长的一站式解决方案，这恰恰跟互联网思路有关联的。我也有体验，在网上买东西，你买这个东西会提示你“用过的人还买了别的东西”，传统零售首先想到的是卖什么，互联网首先想到的是用户，来了以后要注册，会提供解决方案。我原来卖电器，全国90%以上的微波炉变成的加热器，这不是消费者的问题，是原来的零售商做得太简单，没有解决用户使用价值解决方案的提供，而仅仅是在商品上加了点钱卖出去。而且原来是基于信息部对称，消费者获取信息获取不到，所以是通过导购员、通过广播来获取信息。而现在互联网，所有的东西你百度，都有真实的评价。从另外的角度，企业怎么创新呢？往往有时候企业领导没有意识到，就是把计划和过度管理之间的东西没有找清楚。很多人不了解什么是计划，什么是任务，要求自己的员工或者中层人员每个月要写计划，你会发现全是任务，就好象我让下属上班的时候给我发个短信，下班吃饭也给我发个短信，还有什么创造力。举个例子，市场部的员工，要写工作计划，要设计给客户的DM，如果本周有一个计划是设计邮报，我肯定给他打回去的，这个不用告诉我，而是说这个DM跟上次那个DM有什么不一样。如果领导很多都管任务，这种过度管理的情况下，大家可能不承认，自我否定很难，我觉得是一种机制。另外是战略、资源，一定要跟员工的成长和顾客的体验连起来。最后一个，创新一定是跟顾客学，听专家的、听成功人士的学得是过去的，别人是总结出来的，只有从顾客学才是新的。我们推出一个服务就是顾客教会我们的，叫“妈妈后援团”。我有线上的业务，有一个客户是典型的都市小白领，说我们是外地到南京来的，夫妻一万多块的收入，我很喜欢在网上买东西，因为一个人带孩子不愿意去外面买东西，但是在孩子王买东西的时候当送货员按门铃的时候她不愿意去开门，后来才明白，原来是一个人在家的时候穿戴也不方便，不大愿意开门。所以就把送货的换成了女性，形成了“妈妈后援团”，经常会受到表扬。所以企业的创新内部是机制，外部是向顾客去学，一定会保持所谓的基业常青。所以更长的竞争优势是来自顾客教会我们的变革。