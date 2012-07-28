【未来之星】吕长城：这个时代最缺的是对消费的理解

好的企业要考虑你给了你团队什么，你这个团队能给消费者或者企业什么东西。如果一个企业仅仅靠资源整合，未来是有限的，天花板很明显。这个时代最缺的是对消费的理解，缺是对未来的创新。

【中国企业家网】7月27—29日，由《中国企业家》杂志社主办的2012（第十二届）中国企业“未来之星”年会在青岛香格里拉大酒店举行。广州无双化妆品有限公司（芳草集）CEO吕长城在“你的护城河是什么？”主题论坛上发表讲话。

罗振宇：你认为一个创新型的企业应该如何建立自己不怕在位企业用资源压死我们的流寇战术，而获得我们的护城河？应该从哪个角度开始？

吕长城：因为我们是做化妆品的，一种是技术创新，一种是渠道的更新，第三是来自企业内部的传播。我们一开始也没有获得过什么多的资源，也没有跟别人横向整 合，最核心的观点是人性的东西，我们能走到今天，最大的是团队。谈到护城河，我想跟大家交流的是，你到底给了你团队什么，你这个团队能给消费者或者企业什么东西。如果一个企业仅仅靠资源整合，未来是有限的，天花板很明显。所以我们走到一个亿的时候就走不动了，我们就开始往外找资源，但也没有获得很好的突破。所以我们回到原点，这个时代最缺的是对消费的理解，缺是对未来的创新。我的看法是能不能把握好方向，最后这个团队把这个事情做好。所以我们的护城河就 是有能为消费者服务的团队，这个方向永远不会改变。

罗振宇：你是觉得外部的因素不是很重要？

吕长城：外因很重要，但是内因更加重要。

首先还是从行业特征来讲，我们是做化妆品，做女性消费品，是一个高度垄断的公司，P&G、雅士兰黛，日本还有资生堂等等。化妆品的分类有 很多，回过头来来回答您的问题，我肯定是要继续前行的，要获取资本、获取客户对我的理解，获取更多的发展机会。看中国所有的并购品牌，小护士、丁家宜、羽 西并没有获得非常好的发展方向，从大的方面讲，我们的路是看得到的。我们觉得，化妆品最有意思的是锁定年龄群，培养固定的用户基础。在欧洲五百万人的市场 就已经是很大的品牌了，在中国培养五十万的市场是很容易的，从五十万到一千万亿也不是很困难。这里面有个节奏的问题，全世界我最喜欢的公司是苹果和 IBM，但是1988年的IBM遭遇了生死存亡的一次，把所有的地、所有博物馆全部卖掉，但还是没有走出来，1990年开始转型做PC，最后PC成了 IBM很大的累赘，把PC卖给了联想。它是基于给客户带来更新的服务和价值，我们会秉承这个理念发展下去。不管是靠资本还是跟别人合作，还是内部创新，只 要这个企业的发展纲领和用户的需求不变，我是有机会继续做下去的，不像是在光伏产业、LED甚至手机，各家跳舞，不是这样的产业。化妆品很难出现这样的机 会，如果说护城河的话，化妆品本身不是寡头企业，这个领域还是很有机会的。

罗振宇：我想追问一下，一旦被发现就被弄死，这种事情原来好像也没有，也是近十年来的事情。包括你讲的小护士那些，可能是觉得势头不错，或者有潜在的就被 你弄掉。尤其是大企业弄掉小企业的时候，各种超底线和不超底线的手段都可能会用。你们现在很小但很有名，小而有名是很可怕的事情，你们真的不怕围剿吗？

吕长城：我们刚开始在出名的时候，遭遇过别人的围击，后来是捧杀，很可怕的事情。在互联网有一个很重要的词就是“速度”，但是制造业如果没有这个东西，消 费者对你的认知度会下降，刚开始只是圈了一小拨消费者，随着消费者的消费升级你一定会被抛弃掉，一定要陪着消费者成长。

像马云就做出了阿里巴巴，马化腾当时也不是中国最牛的互联网公司，周鸿祎肯定不是中国最牛的安全专家， 说俗一点就是不是黑客，但是用户用得最多的就是它的安全卫士。这里面有一个案例，我很喜欢HTC，两年前HTC智能机里面能进前五，但今天弱了很多，这说 明趋势的把握方面，越是创新型领域越要不断往前走。而且我不太认同钱、人各占一半的想法，拿到钱以后，为什么有些企业能活下去，有些就活不下去，这跟比例 没有多大关系。从上市以后到圈钱出来，这个模式不太靠谱。我觉得内因比外因更重要。比如百度的护城河，中国不允许谷歌这样的公司。我们为了保护国内的化妆 品品牌，对国际化妆品安检的时间是三年，我们根据这个来研发我们的产品。这是租地，还有是借地，借势发展，比如屈臣氏开在哪儿，我们也开在哪儿。还要不断 的吃苦，去创新、去勤奋，这个很重要。