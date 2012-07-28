【未来之星】邝子平：企业创新必须知道自己的竞争优势

一个企业在创新当中的护城河，就是自己的竞争优势。
【中国企业家网】7月27—29日，由《中国企业家》杂志社主办的2012（第十二届）中国企业“未来之星”年会在青岛香格里拉大酒店举行。启明创投创始主管合伙人邝子平在“你的护城河是什么？”主题论坛上发表讲话。
邝子平：一个企业在创新当中的护城河，是自己的竞争优势。在我们投的很多企业里面，不管是互联网企业还是制造企业，在企业发展过程中， 都会不断做一些小创新，甚至尝试不同的商业模式，不同的渠道模式，甚至在一些制造类企业，给手机的行业供货，到尝试给其它行业供货。但是，在所有的过程当 中，必须非常清晰地知道你自己的竞争优势在哪里，万一这些小的尝试不行的话，还是能够回到最根本的立业时候的竞争优势，可能还有机会重整旗鼓，重新出发。
邝子平：我们投的几个大行业里面，护城河可能是两块：一个是互联网这边，品牌所聚集的人气，这个互联网里一时半载不会消失掉，这在我们判断一个企业要不要 投的时候，判断一个企业能不能经得起风浪，我们投的很多互联网企业都在不断尝试和创新，万一这个尝试失败了，还能不能有第二次出发的机会。互联网这边，一 个就是品牌，比如像凡客，我对凡客之所以看好，因为它跟其它的互联网商务公司不一样，它是打造了一个品牌出来。去年，凡客遇到了一些发展中的瓶颈，但是只 要这家企业它的品牌已经深入人心，我觉得还是有很多机会让它能够调整发展轨迹。
我们投的另外一个方向是生物医药、医疗，这一块的护城河更简单了，比如我们投了一家药业公司，是全世界第四家能够做胰岛素的，这个事情不是说谁想做就能 做。但是了，它会尝试的创新点，比如它们去年做了很大推广，也做针剂。但是，企业根本的竞争优势就是在长效胰岛素这边的领先技术。所以，要不你就有过人的 本领，有先进的技术，要不就在用户这边树立起你的品牌和口碑。
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