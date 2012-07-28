【未来之星】王能光：企业护城河的核心是要审时度势

护城河有两种属性，一个是物理方面的，一个是管理层面的，或者是领导人思想层面要有护城河，要提早审时度势。

【中国企业家网】7月27—29日，由《中国企业家》杂志社主办的2012（第十二届）中国企业“未来之星”年会在青岛香格里拉大酒店举行。君联资本董事总经理王能光在“你的护城河是什么？”主题论坛上发表讲话。

王能光：今天的话题谈护城河，很有意思。我分析，护城河有两个作用：一个是防御，一个是蓄水。最近今年的雨水比较大，护城河的作用体现得更清晰。我个人把 护城河分成两类：一类是物理性的，看得见的。包括跟企业相关的技术、渠道。还有另外一类是无形的，企业在运作发展过程中，关于它的战略和管理，以及审时度 势的能力。为什么谈到无形的方面呢？大家看到有这样一个特征，现在的信息和几年前、十几年前相比更新非常快。大量的信息，里面有噪音，也有有效的信息。信息快，对人的感知是来得快去得也快，信息快的时候在经济里面对经济的调整就产生了很大压力。当地球那边客户需求的减少，立刻会影响生产厂商的数量，同时也 会影响到提供零部件厂商的订单减少，使得调整的难度加大，要求企业快速反应。实际上，真正能做到很好的快速反应，更重要的是能够在之前有所准备，有准备才 能快速反应。所以，我想护城河一个是物理方面的，一个是管理层面的，或者是领导人思想层面要有护城河，要提早审时度势。

我把创新型业务分成几类：一类是发展出现得特别快，是个阶段性的，可能这个技术或者应用很快就过时，典型的像手机上的图铃业 务，在手机终端和传送方面，满足了那个时间段的客户需求，但很快随着技术的提升这个业务就没有了。第二个是比较传统的、分散的，比如说早点，需求和供给都是非常多的，没有一个经济的力量变成集中化，当然了大家说有麦当劳、肯德基这些快餐，但是可能更多中式的早餐是非常分散的。第三类就是谁拥有持续发展的， 第三类里面有个特殊的要素，要有较大的资本供给的要素和人力的智力要素，这两个必须结合才能有规模。对于这类的业务，它需要建立起有形的或者无形的护城 河。因为这个企业做了这个业务，它有这个资本、智力组成，别人也会看到，怎么样通过技术、管理建立护城河，使自己能够持续长时间领先。这类的业务，有时候 资本的比重过大，发展也是比较迅速的。如果在发展快速的时候处理不当，下滑的速度也会比较快。典型的供给过剩的有两个例子，一个是太阳能行业，短时间内形 成了大批供给，当需求发生变化的时候，对企业的挑战是非常大的。这实际是对资本的门槛，资本的逐利作用会大批进入这个领域，所以会快速产生了很多企业。还 有一类是门槛比较低的，比如团购网，大家看到了这样的商业机会，不能说这个商业机会将来不成立，将来肯定有需求，而且需求不少，但是由于它的门槛只是靠烧 钱的方式就能快速成立很多公司，在信息的推动下，速度快得起来了，如果不能在这个过程中建立起自己的护城河，去得也快。从投资的角度讲，就是这三种情形， 大家可能更关心的是第三类的，第三类企业的领导人，就要对发展的趋势有比较清醒的头脑。在旺的时候，投入的时候要特别留意。而在低迷的时候，可能下一个高 潮要来的时候，这时候要投入获得的收益可能是最好的。但是在公司内部、董事会在低迷的时候去投入，未来如果判断不准，一般是失望的，可能会丢掉一个时机， 更多的企业从众的心理比较多。所以要认真经济发展的大势和行业的竞争规律，这个对于建立护城河会有很大帮助。

站在企业的角度，要特别注意的是，当某一个行业或者细分行业快速发展的时候，资本就会追逐过来。企业或者说创业企业在融资的时候，也不断调高自己的目标，一直调高到难以实现的目标，就变成了拔高助长，或者是被催化了。我接触过很多企业，说起来容易，它有另外的因素在里面，比如说江总，我们俩大小差 不多，江总公司融资作价5000万美金，我跟江总是好朋友，我做了4500，觉得没有面子，那我就把利润跟投资人说得高一些，就投资人就给了6000万。 最后我按照这个6000万，已经失去理性了，按照6000万甚至更高的目标去招人、安排业务发展，这个是不切合实际的，像这种情况，快当中反而失败得很 多。站在企业的角度讲，投资人的钱不要因为估值或者形象性的感觉的东西使业务失去理性，不然双方都得不到快乐。我们做投资的时候对这个看得非常清楚，有的企业说多少多少，一定会劝阻，你实现不了，哪怕我认为估值不高，但是潜在是有机会的。现在大家都想名义是低的，但实际是很高的。所以站在企业的角度，在发 展当中这个问题是很重要的。刚才谈到资本的要素和人力智力的要素，如果定性分析，各占50%是最为快速的发展。资本要素的比重相当大，人力要素比重相当小 的，发展不会很快。人力的要素比重很高，甚至不需要资本要素，比如律师事务所，你到里面获取资本的增值也是不对的。定性分析，这两个各占50%的话，对管理的要求就高了，因为要把这两个要素有机结合和发展起来，这类型的企业要把管理放在首要位置。