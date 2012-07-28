【未来之星】魏中华：用户的体验是产品的灵魂

钱袋宝董事长魏中华先生

【中国企业家网】7月27—29日，由《中国企业家》杂志社主办的2012（第十二届）中国企业“未来之星”年会在青岛香格里拉大酒店举行。钱袋宝董事长魏中华先生在“谁对用户体验负责？”主题论坛上发表讲话。

在谈到其对用户体验的理解时，魏中华认为用户的体验是产品的灵魂，只有把握住用户的体验才能把握住产品的灵魂，这是我们提供给用户最终的服务。比如我们的产品是一个软件或者一个体系，或者是一个物品，但最终到用户的手里面，体验才是产品本身，用户的体验就是产品的灵魂，产品的体验是产品的灵魂。

此外，他认为，只要用心做事就会有他的效应，如果你只是说一套做一套，就会产生矛盾，不要认为用户提一个问题就是找你毛病、想讹钱，就算讹钱，哪有怎么样，该给就给。既然把客户当亲人，就算给亲人点钱有能怎么样。你把他当亲人，他才能把你当亲人，问题就解决了。