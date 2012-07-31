苏宁张近东背水一战：失败将面临巨额债务

张近东深知苏宁易购的孤注一掷，是一个烧钱的游戏。

如果自掏腰包35亿参与苏宁电器定增当即浮亏42.9%，还不能让你感受到张近东押宝苏宁易购的决心，那么张近东破釜沉舟的资本腾挪游戏一定会让你理解他的坚定。

35亿定增资本分别来自中航信托、北京信托的信托融资和工行、农行的定购贷款，张近东质押了其持有苏宁电器27.9%股份中的14.01%。

当然，豪赌电商的同时，张近东并没有忘记实体门店的扩充。

苏宁电器集团通过华润信托22亿的信托融资，更让张近东以个人所有资产负连带担保责任。在理财周报最新发布的“2012年中国家族财富榜”中，张近东以192.21亿元财富，排名第10。

但是，除了弘毅投资的赵令欢，张近东的坚定并没有打动其他投资者。2012年7月26日，苏宁电器收于6.41元/股，仅为12.15元/股定增价格的52.76%。

是市场对苏宁豪赌电商的冷漠，还是张近东时间换空间的孤独?

一切，尚需时间检验。

华润—苏宁电器信托认购火爆

“300万以下一共只有50个名额，早就认购完了，300万以上的额度也不多了，如果需要的话，必须马上排队申请。”这是华润信托最新发行的“苏宁电器集团项目集合资金信托计划”7月24日的认购场面。

7月25日，华润信托理财经理从上海为深圳一位客户调出一个300万以上的认购名额，“必须在今天下午3点前打款，信托产品明天就要划账，后天成立后就要划款给苏宁那边。”

华润信托结构业务金融部苏宁电器项目负责人向理财周报透露，“苏宁电器集团项目集合资金信托计划”是华润信托自己开发的项目，该产品首期推介期是2012年7月12日-7月30日。

理财周报记者拿到的产品推介材料显示，该产品总规模为12亿，期限为2年，融资方和受托人有权提前终止，认购起点为200万;收益率方面，认购额200万-300万预期年化收益率为9%，300万-1000万(不含)预期年化收益率为9.5%，1000万-3亿(不含)预期年化收益率为9.8%。信托计划存续期间每年6月和12月各分配一次信托收益。

华润信托苏宁电器项目负责人向理财周报记者透露，该产品12亿额度全部由华润信托直销，“好的产品我们都是先向我们自己的客户直销，客户认可，就不需要找银行渠道了。”

华润眼中的好产品，对融资方苏宁集团就意味着，更高的融资成本和更多的抵押、担保资产。同时，也可以看出，张近东有多么缺钱。

接近10%的信托收益率，再加上信托费用及发行费用，苏宁集团的融资成本约为15%。

在抵押和质押物上，苏宁集团先以苏宁置业持有的100%上海置业股权质押及其上海核心地块使用权协议抵押，作为过渡担保。地块位于北外滩，紧邻苏州河，评估值15.5亿元，华润信托向上海苏宁置业委派董事;同时，苏宁电器还拟以位于无锡蠡湖东侧，评估值25.19亿元的地块抵押，质押率为47%。

此外，张近东个人以其全部资产，对该产品负连带担保责任。华润信托称，张近东个人持有苏宁集团28%股份，持有上市公司苏宁电器27.9%股份以及苏宁置业65%股权等优质资产。

据理财周报记者了解，该产品分为两期，首期7亿原本预计7月27日成立，最后因打款时间问题推迟到7月30日成立;第二期5亿将于8月份开始推介。“很多客户认购很积极，很早之前就打款先认购我们的2周的短期信托产品，这个产品25日才到期，26日才能划款，时间比较仓促，所以成立时间推迟到30号。”华润信托理财经理表示。

华润信托该项目负责人则称，“7月27日只是预计成立时间，只要在30日推介期之前成立都是可以的。”