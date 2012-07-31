【酷人物】李开复：移动电子支付将带来巨大商机

7月29日消息，创新工场董事长兼首席执行官李开复在SAP商业同略会主题演讲中表示，未来一年移动互联网发展会以娱乐和社交为主，同时，位置服务、电子支付和移动终端也都将得到很大发展。

移动+社交+地理位置

在谈到下半年移动互联网的趋势时，李开复认为，从用户层面来说，移动+社交+地理位置的定位，会给企业和创业者带来很多短期的机会。

他认为，移动互联网区别于传统互联网，一定要利用“移动”的专长，地理位置的定位就是移动非常有价值的专长之一。“当你知道定理位置了，你就可以知道你的朋友是否在你附近，你的附近有什么好吃的，或者哪个商场里面有什么在打折——你可以想象各方面基于地理位置的应用。为用户提供的服务应该是很体贴地把他所需要的东西呈现在他的面前。”李开复说。

此外，李开复谈到，社交应用也是移动互联网非常好的一个发展方向，通过微博、微信和人人等平台，能够将产品、理念、机会甚至行为进行病毒式传播。社交网络是一个低摩擦的信息传递平台，非常有价值。

移动终端将快速普及

有数据表明，目前在中国已经有超过1亿台iPhone和Andriod的手持设备被使用。李开复强调，移动终端的推广在未来的这一年到一年半将快速成长。

通过观察中国用户的手机购买行为，可以发现如果手机价格从2000元降到1000元左右，会有超过1倍用户购买，从1000元降到700元左右又会增加一倍手机用户。

今年陆续有互联网企业涉足手机终端，李开复认为未来的这一年到一年半，非常好用的手机价格肯定会降到1000块钱，比较好用的手机价格一年以后会降到700块钱。这样手机用户数将有巨大的扩散。

另外，他指出，手机用户的使用习惯也将会有一定的改变。“下一个1亿用户，将会是更多的年轻用户，可能是懂互联网的用户，可能是学生，也有部分的蓝领，在二三级城市使用700—2000元的手机，他们的应用大部分在娱乐和社交上。”李开复说。

电子支付带来大商机

“未来一年，各种各样的支付，尤其游戏所需要的支付能力，会更快地让手机做电子支付。”李开复说。

随着移动互联网的快速发展和与日常生活的日益融入，李开复认为，手机电子支付会越做越好，这也会带来很大的商机。