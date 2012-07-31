【酷人物】宜搜汪溪：移动互联网广告不分众必死无疑

宜搜科技CEO汪溪

7月30日下午消息，宜搜CEO汪溪近日表示，移动互联网正处在大爆炸前夜，1-2年后，移动互联网商业模式将全面展开。在移动互联网广告市场上，移动互联网广告不分众必死无疑。

对于当前的移动互联网发展态势，汪溪认为目前的移动互联网应用是一种碎片化的状态，盈利能力普遍不足。

“目前只有游戏应用有一定的营收，其他的APP的营收可以忽略不计。像微博等可以带入大量用户的APP，目前其盈利模式也在探索，正在逐层推进。在加上传统的移动互联网企业，比如一些WAP站点，整个移动互联网的盈利还没有展开。”

今年5月，宜搜科技发布手机搜索营销平台“宜点通”。“宜点通”旨在帮助中小企业降低推广成本，帮助更多中小企业实现低成本营销。

宜点通从发布到现在已有两个月的时间，汪溪表示，从数据上来看，这个平台已经得到了客户的认可，这两个月的客户数增长了50%。

他认为，目前移动互联网的价值还没有被广告主充分认识到。“大家还在尝试阶段，比如一些品牌广告主在移动互联网上的预算不到5%，也就2-3%。”

“当然，这也是一个客观规律。有一个移动互联网从理性认识到形成商业模式的过程。现在我们在移动互联网大爆炸的前夜。”汪溪预计，经过1-2年，移动互联网的商业模式将全面展开，将有几百亿的市值。

“移动互联网广告玩的就是精准。移动互联网的载体带有很强的人群细分性，一定要根据人群的特性去做分众管理。互联网上分众可以做，也可以不做，但移动互联网不分众必死。”汪溪这样说。

汪溪表示，宜搜科技在搜索方面会根据人群属性、地区以及场景切换做不同的分类，“作为一种信息载体，要与人的自然需求相匹配。”

“移动互联网上，用户不但要获得信息，而且要有行动。基于此，宜搜要做一个信息的聚合者。把用户的线上和线下打通，帮助用户从线上到线下快速切换，并且能提供一个直观的解决方案。这是我们未来的特色。”

不过汪溪认为，因为用户群的成熟度以及宜搜自身的推进能力等因素，要从现在的关键字搜索做到完整的解决方案还需要2-3年的时间。“我们不是纯粹的信息流聚合，我们更要把线下和线下结合起来，更侧重的是服务。”

“今年APP的活跃度都会降低，第一波移动互联网用户的狂潮热度在减低，APP太多会让人迷茫，这也是移动互联网的困局所在。宜搜的信息流也在重构之中，慢慢地会和其他搜索引擎实现差异化，最后会成为一个以手机终端为核心，以信息为基础，服务为特色的综合搜索引擎。”汪溪最后说。(秀倩)