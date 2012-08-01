【酷人物】史玉柱：页游将爆炸式增长 适合年轻人创业

巨人网络董事长史玉柱

7月31日早间消息，巨人网络董事长史玉柱ChinaJoy期间在一场聚会上表示，网页游戏将面临爆炸式增长机会，而巨人已经开始拥抱这种变化。史玉柱说与端游门槛越来越高相比，页游非常适合年轻人创业。

上周ChinaJoy期间，史玉柱在私人会所宴请了国内数十位页游制作人。有人笑称，不包括主人在内的嘉宾身价合计达上百亿元。史玉柱此次设宴主旨为今年全新的网页游戏战略。他非常看好网页游戏市场的成长，借此契机邀请业内制作人交流请教。

巨人发力页游战略，是以85后副总裁吴萌的加入为标记。今年2月初，巨人宣布原动网先锋总裁吴萌正式加盟担任副总裁，负责网页游戏产品规划及研发工作。根据计划，巨人希望在1年内打造出一款精品页游，用2年时间跻身国内页游制作第一梯队。

巨人今年把页游正式提到战略高度，非常重视。史玉柱透露去年11月份，他曾召集一个内部会议，当时突然通知把巨人所有产品经理叫到公司最大的一个会议室，给大家讲了页游在未来两年将面临爆炸式的增长机会，呼吁所有的员工都奋起拥抱这浪潮。

该会议开完没多久，巨人管理层就邀请吴萌加入巨人。

他还分析了页游两大先天特点，研发周期短、门槛低，这都是之前MMO没法相比的优势。“客户端火拼了10年，研发和推广的门槛越来越高。相比之下，页游非常适合有梦想的年轻人创业。我喜欢做游戏，现在可能没有过去那么多时间去搞开发了。如果可能，我自己也想花几个月时间试一下页游，看自己是不是宝刀未老”，史玉柱表示。

史玉柱当晚仍以外界熟悉的红T恤、白裤子着装出现，在作开场讲话时还光着脚丫。“光头+光脚”成了当然不少与会嘉宾发微博请粉丝“找亮点”的素材。