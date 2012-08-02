【酷人物】当当网CEO李国庆：还想再干个五年八年

李国庆在当当济南仓库突击检查记者王赟摄

大嘴，直肠子，当当网CEO。

之前采访李国庆，都是在济南之外，这次见面的机缘是他到当当网济南仓库突击检查。

仓库的墙上挂着“印有俞渝的照片和她的话的挂板”，李国庆匆匆的脚步在此停留了，俞渝是他老婆，也是当当网的董事长。

上世纪80年代，李国庆在北京大学社会学系学习，俞渝在北京外国语学院学习英美文学。上世纪90年代两人在美国相遇、结婚、创办当当网。2010年当当网上市。然后是图书之外，布局百货，几天前，又发布了电子阅读器，当当网到底想干什么？

这个时候，7月底的济南王舍人镇的当当仓库院子里，李国庆继续“口无遮拦”，“以前电商是按照品类分类，现在都在扩张自己的势力范围，下一步便是由人群差异来细分。”

他说，当当要的不是“淘你喜欢”，不是“第一次网购在当当”，不是“给你选择”，而是先“帮你选择”，要的是35岁左右的中产阶层来当当购物，“比如萨其马，当当不会给你整上几种供你挑来挑去，只会有精选过的两种供你选择。”

“我们创业团队都想再干个五年八年的，”李国庆还是很感性地跟记者描述了他以后想做的一件事情，“开实体书店，一定要有喝杯咖啡的地方，哪怕五平方米。重庆的西西弗书店的墙上贴着‘买不起就抄吧’，还有美国的巴诺书店都乐得让读者在书店呆着，‘多呆十分钟就可能多买一本书’。”

A 说出差不带秘书，这次咋带了

7月27日12:35，济南西站东进站口，见到李国庆的时候，他一手拿着一袋乐陵干脆枣，一手举着一袋周村烧饼，“走到哪里，吃到哪里。”李国庆一边吃着一边告诉记者他这一喜好，和他同行的是他的两个同事，其中一个是他的秘书，我们一起坐上车，李国庆和记者及他另外一个同事挤在后排，“我喜欢坐后排。”

车从济南西站沿经十路一直向东，方向王舍人镇坝王路16号，那里是当当网近20000平方米的仓库，仓库是去年底启用的，李国庆和记者一样，是第一次来这里。库房、办公室、宿舍、餐厅，李国庆不停发问：“中层管理人员里有多少是当地人”、“这些书放在一个箱子里有些挤了吧”、“书架上的书如何除尘”、“有间宿舍的玻璃破了呢”……

“因为上微博，很多客户反映的问题我都了解。”一个多小时的时间，李国庆本打算插空吃的午饭最终还是在离开的路上吃的。

记者：圈里都说“李国庆走到哪里都不带秘书”，这次是意外？

李国庆：是要连着走济南、青岛两个地方，还牵扯到突击检查仓库，所以带了秘书。

记者：做过出版，当当又是卖书的，你出差不带秘书，也要带书的吧？

李国庆：一般出差都会带5本书，因为你不知道哪本会读得下去，我们刚推出了自己的电子阅读器，以后出差就直接带它了。

记者：怎么现在想起来做电子阅读器？国内曾经的老大汉王科技在亏损，还有平板电脑和APP应用，电子阅读器还有生存空间吗？

李国庆：其实一年多之前，我们就在做这个事情，和汉王和爱国者都谈过合作，他们卖阅读器，我们做内容，但最后都没成。最后我们坚持推出电子阅读器，阅读是件专门的事，当当符合深度阅读者的需求。

记者：看你微博上说卖499元，能赚钱吗？

李国庆：成本价差不多490元，但是当当网1200万活跃用户，有很大一部分是带着钱来买书的深度阅读用户，只要能有20%，只要能有200万的活跃用户数，就可以赚钱了。

B 正在讨论该不该卖大宝

“济南从去年10月实现当日达，半年多来，山东业务量增加50%以上。山东是当当网京、沪、广之后的第四大重点市场，下一步济南的仓库还将再扩一倍。”李国庆说话直接，他说济南的重要性超出他们最初的预期。

4个月前，当当网推出其自有家居品牌“当当优品”，包括被子、床单和枕头等床上用品。“在我们销售的床品中，目前自有品牌能占到20%。”李国庆说少儿图书的自有品牌量也能占到20%，而整个图书中自有品牌的比率则为10%。

很快，在当当网上也会看到化妆品，李国庆告诉记者，“我们内部在讨论要不要卖大宝。”

记者：卖化妆品？和乐蜂网竞争？

李国庆：我和李静(乐蜂网创办人)关系很好，大家都是公平竞争。我们内部也在讨论要不要卖大宝，最终认为大宝还是中低端的，决定放弃。

记者：卖衣服、卖床品、卖化妆品，这不是要做淘宝吗？

李国庆：我们的目标不是要“第一次网购在当当”这样的客户体验，也不追求“淘的乐趣”，不会让客户为了一毛钱翻十几页去比较，其实就是一个GIVEYOUCHOICE和MAKEYOUCHOICE的区别，当当要做的就是帮你选择。