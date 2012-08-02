周鸿祎和雷军“小3大战”爆的那些料

周鸿祎和雷军的“缘分”

“小3大战”爆的料

程苓峰 ：爆料求证实——作价40亿美金投资小米的是GIC新加坡政府投资公司。本来投Facebook的俄罗斯DST谈过但后来没投。晨星、启明这些屡次投资雷军系公 司的VC本轮没跟。本来小米要出让15%股份融6亿美金，结果是出让约5%融2.16亿。原本计划2012年卖500万部每部赚500(之前听百度人说是 300)，25亿利润。

傅盛：从360财报分析，360今年将有10亿收入来自游戏，每游戏用户每月为360缴费440元!另外10亿是电商，用户通过360购买100元商品360抽成约10元!360今年的收入会超过20亿，利润可能到10亿!

雷军：今年第一季度，苹果和三星赚了手机行业利润的99%，其他所有公司，包含HTC、Nokia、Moto等高富帅也只有1%。(但不少业内人士质疑99%这个数字的准确性，有人称为90%)

雷军：小米的成本结构

“小3大战”时发生的事

6月7日小米手机7x24小时全面开放购买

小米的楼宇广告开始投放

6月12日雷军宣布小米手机出货超过300万台!

小米融资2.16亿美元，估值40亿美元

小米第一个完整财年的营业额突破100亿元人民币，也就是说小米手机今年销量将达500万台

奇虎被爆导航页面流量数据失真

奇虎公司的产品包括360安全卫士和360安全浏览器，但近年来该公司对业务进行了重组，将重点放在了销售在线广告位上，而单一的网址导航页面 hao.360.cn更是重中之重。奇虎声称，其90%左右的广告收入“直接或间接地”来自这个网页及其子页面。该公司2011年的总营收是2,290万 美元，其中广告业务的贡献度达73%。但匿名者组织(Anonymous)称奇虎的导航页面存在猫腻。

奇虎“荒唐地夸大了”自身的流量优势，其证据显示在2012年的2、3、4月，奇虎导航页面的流量比百度同类产品分别少56%、51%和52%。这些数据显示，百度的导航页面在中国有84,689,000名独立访客，而同期奇虎的页面只有40,877,000名。