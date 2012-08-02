【酷人物】一碗稀饭卖出个百万富姐

四川人幽默，一提起双流县，马上就出一个笑话段子：天上的飞机声，地下的稀饭声。天上的声音说的是成都双流国际机场的飞机声，地上的声音竟然是 从一家名叫“李姐稀饭店”里传出来的喝稀饭声。据说，一到吃饭时间，上千的食客挤满大院，男女老少齐刷刷地喝起稀饭，霎时，“呼呼”声大作，场面蔚为壮 观。所以，有人戏称“李姐稀饭店”里喝稀饭的声音“连飞机上的人都听得到”！

一家稀饭店竟然如此神奇？笔者怀着好奇的心情来到双流探听虚实。没想到，将稀饭生意做到极致的“稀饭大王”竟然是一对没多少文化的下岗夫妻。他们靠卖稀饭，在短短的五年时间里，竟拥有了百万财富。这个致富奇迹是如何创造的呢……失败算啥子嘛，失败就是给了你一个重新再来的机会。

李姐大名叫，她与丈夫辜强都是重庆市仁寿县城关镇人。夫妻俩曾在一家工厂上班，但企业不景气，1992年他们双双下岗。经历过下岗初期的痛苦和彷徨后， 夫妻俩在家门附近摆了一个烟摊，起早摸黑地苦干起来。到了1997年，他们靠做烟生意累积起来的钱已有20多万元。可正当李姐和丈夫美美地规划着准备买套 大房子时，一桩意想不到的灾难几乎将他们置于死地。1998年12月的一天，一个朋友匆匆来找李姐，神秘地对她说：“大姐，我有个朋友是烟厂的，可以直接 从厂里面提货，进价比烟草公司低得多，我建议你从他那里进货。”李姐半信半疑地问：“那你能够保证烟的质量吗？”“我敢骗别人，也不敢骗你大姐嘛！马上要过春节，香烟十分紧俏，如果不是朋友，我才不这么费心帮你呢！”那位朋友信誓旦旦地保证。

送走了朋友，两口子认真地商量起来：眼看春节即将来临，批发烟的人肯定多，如不趁早进点货，会少挣很多钱的。于是，夫妇俩从银行取出了所有存款，又从亲 朋好友那里借了20余万元，凑足了50多万元，进回了100件香烟，一心准备在春节期间大赚一笔。看着满满一屋子的香烟，闻着空气中浓烈的烟草味道，李姐 满心喜悦，盼着能大大地赚上一笔。然而，噩梦很快来临了。两三天后，一些买烟的人纷纷找上门来要求退货，还有人向当地工商管理部 门举报她出售假烟。很快，工商管理人员前来查封了李姐的烟，同时要对她进行处理。工商管理人员经过详细调查，确认李姐是个受害者，便没有处理她。可是，经 此一折腾，原本拥有20多万元存款的李姐不仅成了穷光蛋，还背上了20多万元的债务。而那个当初介绍她买烟的朋友，此刻早已无影无踪。

面对如此打击，伤心欲绝的李姐整日以泪洗面。债主们三天两头跑到她家讨债，闹得家里鸡犬不宁。一天下午，李姐夫妇磨破嘴皮总算把一个债主送走了后，精疲力 竭的夫妻俩不禁相对流泪。李姐内疚地对丈夫辜强说：“都怪我，一时大意，才造成这么大的损失。现在，我们唉声叹气也没用，还是想办法从头再来吧！只要我们 有一双手，总会有翻身的一天。”“可我们拿什么去翻身呢？一分本钱都没有了，就是卖稀饭嘛，也要本钱呀……”丈夫叹息着说。稀饭？这两个字像一盏明灯，一 下子照亮了李姐混沌的脑海——我们为什么不可以从卖稀饭开始呢！卖稀饭基本上不需要什么投入，虽然与卖香烟比起来，利润极其微薄，但只要有利润，我们就可 以做啊！于是她一本正经地对丈夫说：“对，我们就卖稀饭！”为了说服丈夫卖稀饭，李姐没少费口舌。最终，她的一句话打动了丈夫：“一碗稀饭就算赚几分钱、 一角钱，只要量上去了，还是可以赚钱的。 失败算啥子嘛，失败就是给了你一个重新再来的机会啊！”丈夫终于答应卖稀饭了。但他却不愿在仁寿县城卖，因为这里债主多，肯定不得清净。于是，夫妇俩决定 去西藏。因为债主不可能一下找到那么远的地方去。1999年3月的春天，李姐夫妻俩来到了成都，准备从这里前往西藏。可是，夫妻俩一打听机票价格就傻眼 了，从成都到拉萨一张机票就要一千多元钱。如果坐汽车，一周后才能抵达拉萨。可李姐的心脏不好，还有高血压，根本不能坐长途汽车。犹犹豫豫中，他们滞留在 了成都双流机场附近。在滞留的那几天里，夫妻俩决定先在机场附近的双流县城卖稀饭。接下来，他们跑破脚板，磨破嘴皮，才在双流县城棠中路找到了一个只有6 平方米的门面，花3000元的年租费租了下来。办完各种手续，他们的钱已用光了。辜强只好又悄悄回到老家，向自己的亲戚好说歹说借了6000多元钱，加上 这笔钱，李姐夫妇总共投入了1.5万元，稀饭店总算开张了。

延年益寿稀饭你喝过吗？美容养颜稀饭你喝过吗？稀饭的确不好卖呀！两口子起早贪黑地干呀干，但稀饭店的生意并不见好。开张三个月，就亏本3000多元。 面对这一切，李姐急得寝食难安。她明白，再像这样下去，不但赚不到钱，反而又要增添新债。一天，一位工商局的同志前来收管理费，李姐向他倒苦水。那个同志 只说了一句话，就把李姐镇住了：“开稀饭店啊，一定要改变经营理念，要有创新意识才行。”李姐并不太懂什么“理念”，什么“创新”。但她明白了其中的含 义：要变才得行，不变只有死路一条。怎么变呢？晚上一收工，夫妻俩就躺在几条板凳拼起来的“床”上开起了“卧谈会”。李姐自言自语地说：“早上喝稀饭是中 国人的传统，那么改在中午或者晚上喝稀饭可行不可行呢？”“是啊！为什么不能把稀饭当成正餐做呢！”丈夫也兴奋起来。思路一打开，两口子便顺着这个方向热 烈探讨起来。

李姐认为：中午晚上喝稀饭是可行的。原因有二：一、现在生活好了，人们对大鱼大肉吃腻了，喝点稀饭爽爽口是一种“必要”； 二、如果把稀饭当成正餐来吃，就必须改变一些特点，“素稀饭”肯定不能满足需要，只有推陈出新，改良稀饭品种，推出营养又可口的“荤稀饭”才行！比如“鱼 稀饭”系列、“腊肉稀饭”系列、“斑鸠稀饭”系列、“肥肠稀饭”系列等等。另外，还可根据稀饭的特点配置各种各样的菜品。这样，就把大餐的饮食特点结合了 进来。卖稀饭也就不可能再是微利行业了。两口子越想越兴奋。第二天，他们就开始分头行动起来：丈夫辜强负责搞“课题研究”，就是熬稀饭；李姐继续研究“战略问题”。为了创建属于自己的稀饭品牌，她给自己的稀饭取了一个通俗易记的名字——李姐稀饭大王。

夫妻俩各司其职，配合默契。为了创建“稀饭大王”的品牌，辜强在短短的几个月时间内，便研究出了十几种荤稀饭，还发明了一种他最为得意的食品——“野生 蒌龙花粥”。这是一种绿色食品，全天然、全野生、全绿色，而且还有清热解毒的药用功效。为了熬稀饭，辜强必须头天夜里就泡好大米，凌晨3点开始生火，然后 加井水文火熬制。他用的大米全 是仁寿的农家新米，所有的配料也全是仁寿县的山珍或者野生植物。为了把住质量卫生关，他对每一种原材料都严格挑选，精心清洗。同时，负责外联的李姐又在双 流电视台做了一系列广告，大胆提出“改变稀饭传统喝法，把稀饭当成正餐，把稀饭当成营养餐”的新餐饮理念。这一招还真灵，许多老人和妇女纷纷赶来“李姐稀 饭大王”想尝尝鲜，瞧个动静。