刘强东：携手西红柿女郎三年多 创业者要学会分销风险

2012派代电子商务年会拉开帷幕，京东商城CEO刘强东在会上分享了自己对于电子商务的一些看法。他奉劝创业者：绝对不要走平台之路，因为那需要太多的资金支撑。
“西红柿门”不是营销而是无奈
对于近日来闹的风风火火的“西红柿门”，刘强东给出了正面回应，他表示：“西红柿门”不是一次营销，而是偶然为之。在中国互联网环境下，网民喜欢八卦，我只想安静生活，即使搞一夜情也不能和同事搞。
刘强东还承认，自己和西红柿门主人公在一起三年多了，这次“西红柿门”是偶尔不小心拍的照片。
不要过度依赖平台
对于新进入这个行业的创业者，刘强东建议大家千万不要走平台之路，因为这需要太多的资金支撑。对于这点刘强东用淘宝举了一个例子，他认为如果你的客户都是来自于淘宝，那么对于创业者来讲是一件风险很大的事情，因为很可能随时会出问题，刘强东给的建议是：创业者要利用自己手头的资源尽可能多的找钱、找资源、涨流量，而不要过度依赖一个平台做事。
学会分销风险
其次，刘强东奉劝创业者一定要学会分销风险，切勿把鸡蛋放到一个篮子里面去。他认为创业者应该把自己的品牌的销售分部在两到三个平台，这样的话即使有一个平台出现问题还有别的平台来分销风险，只有谁都不怕你才有生存的环境。
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