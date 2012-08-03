【酷人物】姚子平：五矿少帅的电商梦

当时卫哲还在。有一天，他带着踌躇满志的五矿发展的少帅姚子平，重走了一遍国务院总理温家宝一周前刚刚在阿里巴巴走过的调研路线。这一路，让刚刚被委任五矿发展总经理的姚子平深受震动。

据说，当时的阿里巴巴正在卫哲的主导下，思考着如何进一步拓展业务，将包括钢材、石化在内的大宗原材料的交易也囊括进来。想到一块儿去的姚子平慕名而来，希望能借助阿里巴巴在电子商务领域的平台和经验，将这一模式引入到五矿赖以生存的钢材等原材料贸易中。

姚子平刚刚被任命为重组不久的五矿发展股份有限公司总经理，重组后的五矿发展其实是五矿集团在2008年危机之后尝试转型的平台，姚子平则是这个平台的舵手。“做传统的一买一卖的贸易方式是没有出路的。我们要做一个大范围的、真正的金属现货电子交易平台。”姚子平说。这和卫哲不谋而合，不幸的是，卫哲带着姚子平走完总理路没几个月，就被乱世用重典的马云直接拿下了。

接下来，在和阿里巴巴的共同研究建立钢材电子商务平台的技术路径过程中，姚子平发现，“还是有很多方面的冲突。这不是指争吵，而是有些不合的地方，不管是公司文化还是管理模式。”卫哲走人后，“阿里巴巴后来自己也遇到了一些问题，对阿里巴巴未来的走向其实也是不确定的。”

少帅决定要单干了。

联 盟

这是一个充满刺激和风险但听起来又天衣无缝的计划：通过一个统一的信息系统，统一的数据库，统一的标准化流程（这个标准会成为国家标准），组合起来最终在全国形成一个系统的网，然后将全国各地的物流商、贸易商、甚至还有钢厂和银行，都纳入到这张网中来，在上面跑钢材！

计划虽然刺激，但在行业内并不是一个新鲜的玩意儿。最近几年间，宝钢、河钢、西本新干线、兰格等钢厂、贸易商甚至和资讯商都在做这样的尝试。但姚子平觉得，这些公司目前设立的电子平台，都不是一个真正意义上的全国的平台。“这些年为什么没有建起来？我们也在研究，不是大家没有想到，业内的很多企业是很聪明的，特别是民营企业，他们在做很多积极的尝试。后来我们觉得，是他们能力达不到。而且，我们发现连五矿也没有这个能力。”姚子平说，“如果五矿也没有这个能力的话。我们号称是流通业的老大，那么没有任何一家企业能有这个能力了。”

姚子平决定采取“走一步看一步、但是加步快跑的方式”，尽快实现上述计划。凭借国内第一流通业老大的资历，他拉来了11家公司入伙，成立了“中国钢铁物流e联盟”。加入联盟的公司，包括业内知名的信息提供商兰格钢铁。其实，最早姚子平是想收购兰格钢铁，以此发展自己的平台。

今年5月9日，在五矿发展的一次董事会上，又通过了独资设立五矿电子商务有限责任公司的决定，新公司注册资本5000万元人民币。五矿电子商务公司成为姚子平在电子商务业务的融资、投资、管理及运营平台公司。

现在姚子平仍在全国寻找新的加盟者。他向各地有实力的贸易商和物流商发出邀请，他对他们说，这个网是排他性的，“在一个地区方圆多少公里之内，我们只会有一家加盟企业，你进来了，其他的企业就没有加盟机会了。我们会选择一个区域内，经营最好的最有潜力的一家企业，不管这是民营还是国有，甚至外资也可以进来，我们这个平台是开放的。而一旦进入这个联盟，就享受到金融授信、融资、不断升级改造等服务。”

据说，下一个联盟的新成员是另一个世界500强企业、全球最大的钢铁贸易公司日本美达王株式会社。