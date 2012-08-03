【酷人物】体育新贵孙杨的商业前途

伦敦奥运会男子200米自由泳“三巨头”大战于伦敦时间7月30日晚间落幕，中国名将孙杨与韩国“冤家”朴泰桓打成平手，并列亚军。

一金一银，尤其是那枚打破中国男子游泳28年宿命的400米自由泳奥运金牌，含金量比肩2004年的刘翔、2011年的李娜，创造中国男子“水军”历史的孙杨，未来“钱”途无量。

2004年雅典奥运会，时年21岁的刘翔摘得110米栏金牌，让中国男子田径实现了零突破，奥运结束后，广告商们蜂拥而至。到2008年北京奥运会之前，4年间刘翔所代言的品牌广告达到14个，当年收入超过1亿元。

体育新贵

历史性夺金，最高兴的莫过于前期押宝于孙杨的赞助商们。

在奥运会之前，孙杨已代言了伊利、361°以及可口可乐。

“我们之前预计了孙杨夺金的可能性会非常大，但没想到他给我们的惊喜还要大。”上述三家之一的某品牌商的负责人对本报表示，“我们之前预计的是孙杨会拿到1500米自由泳金牌，没想到在400米自由泳他就给了我们一个惊喜，200米自由泳时孙杨又给一个。”

361°也毫不掩饰兴奋之情。“这次我们算押对宝了。我们之前就跟孙杨准备了一份长期合同。”361°的一位营销负责人透露。

品牌商们把孙杨的含金量和刘翔相提并论是有道理的。

和2004年的刘翔一样，孙杨这次在主流项目上实现了历史性的突破。长期以来，除了乒乓球，中国传统的金牌优势都聚集在跳水、举重等冷门项目上。而在普及率和商业化程度都较高的田径、网球、游泳、篮球等主流项目上一直止步不前，直到8年前刘翔为中国摘下110米栏金牌。如今，孙杨又为中国突破了400米自由泳。

此前，孙杨所在的中国男子游泳一直饱经挫折。1996年的亚特兰大奥运会，蒋丞稷闯进50米自由泳和100米蝶泳两项决赛，最终获得两个第四，这已是其时中国男子游泳最好的成绩。之后随着蒋丞稷退役，中国男泳再次陷入沉寂。2004年雅典奥运会时，只有17岁的吴鹏进入前八。2008年北京奥运会上，张琳在400米自由泳中拼得一块宝贵的银牌， 让中国男泳看到新的希望，但随后张琳因伤病影响，状态下滑。

让品牌商们最兴奋的一点是，孙杨身上具备了他们亟需的“体育新贵”的所有条件。

这是自北京奥运会后，品牌商们一直在中国苦苦寻找的新“猎物”。这名新贵必须符合几项条件：一、所从事的必须是主流热门项目；二、年轻，外貌条件良好；三、能在未来多年中稳定地保持优异的成绩。

2008年后，中国体育集中进入了新老交替的阶段，原本被品牌商们预计可以撑到伦敦奥运会的刘翔在北京奥运会上突然因伤退赛，使得体育代言人群落里少了一位挑大梁的标杆人物。李娜虽然在2011战绩不俗，但她的年纪却已经摆在那里。

其他这几年里涌现的人，无论是斯诺克方面的丁俊晖、羽毛球方面的林丹，还是高尔夫球方面的梁文冲，都不能同时满足品牌商们的上述三项标准。

直到孙杨出现，才峰回路转。2011年，20岁不到的孙杨在世界游泳锦标赛上打破了男子1500米的世界记录。而他良好的外形，不错的个性和所在的项目，都像是为品牌商们度身订做。

“我们签约过李娜，也签约过刘翔。但他们都渐渐步入体育生涯的中后期，我们伊利一向很重视体育营销，因此非常需要一名新的国际体育巨星。”伊利品牌部负责人对本报解释他们为什么挑中孙杨的原因。他表示，伊利曾经也考虑过跳水的吴敏霞和女排的惠若琪，但综合各方面考虑，孙杨无疑是最理想的人选。