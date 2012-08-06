【酷人物】汤臣倍健梁允超:80亿的财富指南

汤臣倍健董事长梁允超携手岳母孙晋瑜成功晋级创业板首富家族，其持有汤臣倍健的市值高达80亿元。
截止到2012年6月30日，梁允超持有汤臣倍健1.26亿股，其岳母孙晋瑜持有511.99万股，按照8月1日收盘价62.58元计算的话，其持股市值分别为78.7亿元和3.2亿元。
2012年7月12日，其共同持有的汤臣倍健股份市值曾高达94亿元，汤臣倍健第五大股东孙晋瑜显得愈发神秘。
在汤臣倍健的招股说明书中，对孙晋瑜并未有过多描述，只说明孙晋瑜是梁允超岳母，对梁允超早期创业有帮助，现已退休。
除了其岳母孙晋瑜，梁允超的其他家族成员并未出现在汤臣倍健的原始股东名单中。如此看来，孙晋瑜可能是创业板中最幸福的丈母娘。
汤臣倍健的主要业务是膳食营养补充剂的研发、生产和销售。2010年12月15日，汤臣倍健登陆创业板，发行价为110元，至今仍是创业板上市股票中发行价最高的，而其发行市盈率也高达115.29倍。
2012年7月12日，其当日最高价（后复权）创出290.92元的历史新高。截止到8月1日收盘，其股价仍为创业板公司中最高，是位居第二位的红日药业129.05元收盘价（后复权）的2.25倍。
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