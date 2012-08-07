【酷人物】李国庆：明年6月将有大型电商倒闭！

“大嘴”李国庆又放炮了。近日，当当网首席执行官李国庆在济南接受媒体采访时放言：“很多电商亏损、融资困难，继团购网站大批倒下之后，明年6月还会有大型电商倒下。”

顾客不断流失，市场份额不断缩小，股价低至发行价三成……李国庆并不回避当当网目前面临的困难。“改善服务是重点。我们在20个城市开通了当日达， 其中济南从去年10月实现当日达。半年多来,山东业务量增加50%以上。”据透露,山东位列当当网京、沪、广之后的第四大重点市场。为了巩固山东市场,下 一步济南21000平方米的库房还将再扩一倍。

虽然京东、当当、苏宁易购、国美网上商城等电商大佬声称要把这个比实力拼烧钱的价格大战进行到底，私下里却都在调整战略、细分市场寻求突围的路径。

针对目前残酷的市场竞争，当当网未来将向“一站式”综合购物网站发展，“主要瞄准35岁左右中产阶级人群,因为35岁的网购客户不会再像年轻网购者那样喜欢泡在网上反复逛和淘。”他透露,电商正在进入细分市场时代,所以电商们都必须对自已重新定位并进行调整。

李国庆放言：“目前电商发展过热,过度膨胀。洗牌已经开始，前一阶段倒下的主要是小型团购网站，现在很多电商融资困难、巨量亏损，预计明年六月这场洗牌会见分晓，届时会有大型电商倒下。”他同时预测，现在密集布点的家电实体店未来将会关闭六成，只留下1/3的实体体验店。