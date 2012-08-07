【酷人物】90后创业1年掘金百万　

“90后”是个老生常谈的话题，倘若把“创业”和“90后”联想在一起，也许，更多的人认为只是一个玩笑，在那一张张稚嫩的脸上，怎么看都很难让人联想到创业的艰难。然而，在人们否认90后的同时，却有这么一批90后学子在求学的同时，怀揣自己的创业梦想并为之努力付出。

在兰州理工大学技术工程学院门口有一个买冰粥的小伙子，一米七几的个头，结实的体魄，再加上一张帅气的脸，让很多人都难以相信，他怎么会拉下面子摆个小摊去买冰粥。然而，更让人们难以相信的是，他竟然是个90后。

在许多人看来还是小孩子的他们，缘何会有创业的梦想?他们有过怎样的经历？他们又是如何在学生时代去实现自己的创业梦想的呢？近日，记者走近他们，了解了他们创业之路的艰辛与实现梦想时，心理上经受的种种痛苦和磨练。

他叫殷占锋，1991年出生于张掖市高台县的一个农村，可以说是个地地道道的农村娃。小时候家境贫寒，让他从小就经历了生活的艰辛。也正是小时候的 经历，让他一直怀揣当老板的梦想并一直为之不畏艰辛地努力。他说：“小时候经常在电视中看到那些老板吃的好住的好，特别羡慕。我就想，等我长大了也要当老 板，让自己和亲人们能吃的更好、喝的更好、住的更好。”从那之后，那颗小小的心中便种下了创业的种子。

谈起以往的生活，殷占锋有喜也有悲、有苦更有乐。他说：“铅笔丢了，我就会摘一些杏子跟有铅笔的同学换铅笔。”可以看出，小小年纪的他就已经有了做生意的头脑。上高中后，因为视野的拓展、经历的丰富，殷占锋便有了自己挣钱的想法。

“一箱子方便面20元钱，里面有24包，每天能卖完一箱子，赚4元钱。”殷占锋开心地说：“赚了一些钱后就开始卖手机，利润就更大了，不过不好卖。 两年下来，也攒了几百元钱。”但是，他能忍住不吃方便面却没能抵挡手机的诱惑。“辛辛苦苦攒了几百元钱后，给我买了个手机就花完了。”

虽然心疼那些钱，但他还是果断地放弃了挣钱。“上高三了，必须认真学习。”殷占锋介绍，“也许是自己还不够努力，最终没能考上好大学。”来到技术工程学院以后，殷占锋创业的想法变得更加强烈。

“一上大学我就进了学生会，在学生会的日子里，让我学会了很多东西，不论是交际方面还是人际关系方面都有很大的提升，也积累了许多经验。”殷占锋介 绍：“我在学生会的时候主要负责拉赞助，当时听说特别难，而且有好多年没有学生拉到过赞助了。”但是殷占锋不怕，他就是那种认准了的事情就一定要干下去并 且一定要干成功的人。因为，他的座右铭就是：自己选择的路，就是跪着也要走完。

为了能为学校的活动拉到赞助，殷占锋从西站到西关再到东部市场，把只要有学生消费的店面跑了个遍。然而，一个月下来没拉到一分钱。“刚开始不会说 嘛，啥也不懂，就冲进去。不是被骂出来就是听到一句冷冷的‘不需要’。”曾有一次，他在一店门外思索了很久，反复地练习了几遍进去后要表达的内容后跨进了 店门。然而，当他说明来意后，“一个服务员特别凶，好像我跟她有仇一样喊了一声‘不用!’便把我推了出来。”

所谓失败是成功之母，殷占锋笑了笑：“虽然没拉到赞助还受了很多气，但那段时间让我懂得了很多。每次失败后，我就会反思，有什么地方说的不对，或者选错了地方，人家根本就不需要校园的宣传等等。”后来，他便从龚家湾的一个奶茶店拉到了500元的赞助。

“当时可以说轰动了整个学校，因为已经好多年没有人拉到赞助了。”那次的成功给了他很大的动力，之后，几百元、几千元的赞助他都拉到过。经过三年时间的历练，殷占锋才算是有了底气和成熟的想法来创业。

“五一的时候打算去各高校卖水，找厂家的时候人家根本不理我。”殷占锋介绍，后来，他又想过做情侣装，并和服装厂达成共识，却因为资金的原因而没能 做成。种种挫折和困难都没能难倒这位有着创业梦想的人，办校园杂志、在学校开小超市等等的，在他的心中有着千千万万种创业的机会和梦想，但是“没资金的我 们，想要干点啥真的好难。”

做不大那就从小做起，五一劳动节之后，殷占锋凭借着之前假期打工学会的技术开始卖冰粥。花了3000元买了一个炒冰块的设备，而他的那个不到十平米 的小摊每个月还要上交300元的租金。说起自己买设备的资金，殷占锋无奈地摇摇头：“我一个月的生活费是500元，也许别人都不会相信，除了日常生活花销 外，我还有剩余的钱借给同学。”

筹集3000元，对于一般的人而言并不是很难，但是对于殷占锋来说相当难。他凭借节约和打工，把在冰粥店中打工挣来的钱投入到卖冰粥的生意中。可以说，他在用自己汗水换来的钱激励自己努力拼搏奋斗。

刚卖冰粥的时候，殷占锋就在柜子上贴了一张纸：大学生创业——冰粥。“引来了很多人的嘲笑，许多人买完冰粥后就会嘀咕一声：还大学生创业呢……”他说，一开始的时候很难受，但是时间长了就无所谓了。“再说了，刚开始的时候总会有很多挫折，我告诉自己不害怕、不后退。”

“每天也挣不了多少钱，但是我喜欢，除了能磨练自己之外，还能多受点苦，不吃苦是不会成功的，创业再艰难我也会走下去。”带着执着，他坚定地说：“挣钱不像扫树叶，一扫一大堆。只有不断的努力，才能得到自己想要的回报!”