李宗欣，香港人， 25岁，人虽少年但额头业已生白发，换来的是他一手创建的胜思网络于5月29日在加拿大成功上市，成功萦绕“国内最年轻上市公司主席”的光环。对李宗欣来说，其上市成功的关键或许并不在于他代理了多少产品，而是“角色”完成了转换，不再错位。

采访时，李宗欣的言语之间常常掺杂着时髦的网络词汇，但身上那股精明和成熟劲儿和他25岁的年龄极不相衬，这很容易让人想到一个词：错位。错位充斥着李宗欣创业的前半生：学生、领导?技术派、交际家……香港人，内地人?后者一度让李宗欣的创业生涯几乎夭折。

幸好李宗欣挺了过来，如今他坐拥7亿身家，游刃有余地驾驭着“商人”的角色，回首往事，李宗欣感慨莫名：“内地大把的机会，但一个香港人来创业，最需要戒掉的，是骄傲。”

错位，而后混乱

步入新世纪，国内互联网业度过了从无到有，跌宕起伏的十年。其间，机遇与泡沫齐飞，李宗欣亦在其中浮沉。早在2002年，他便尝试制作了自己的第一个个人网站——轩之城，不到半年时间，网站的每日访问量便已过万。

在香港的个人网站中屈指可数，这让李宗欣感觉到，互联网不但能给他带来乐趣，还是个可持续发展的生意，两年后，李宗欣又制作了全港最有规模的网络社区之一——新幻小区，以电影和书籍分享为卖点，最高一周的广告收入可以达到30万美元。

收益的水涨船高反而让李宗欣吃到了苦头：网站域名和服务器都由一位投资人提供，李宗欣只负责内容建设，双方逐渐在分成产生了分歧，从最初的五五开到最后二八开，李宗欣终于不堪“欺负”，和对方分道扬镳了，他回忆道：“当时既不会找投资，也没什么法律意识，散伙是必然的。”

“30万美元”让李宗欣“刻骨铭心”。16岁时，还在上学的他用家人名义创办了自己的第一个公司：香港成立新动力网络有限公司，主营业务包括门户 (广告)以及外接一些项目，如网页设计。公司成员“多”达两人，全程掌控生产和销售。李宗欣每日放学后便窝在家里的电脑旁琢磨业务和技术，堪称模范宅男。

18岁时，也就是2005年，李宗欣注意到内地互联网业的大时代正在开幕——中国网络用户突破1亿、20亿美元风投瞄准中国、盛大入主新浪、阿里巴 巴并购雅虎、21家中国科技概念股海外上市，其中就包括赴美上市的百度和在香港上市的腾讯和慧聪。他无法参与到这场巨头的狂欢，但对这片淘金乐土心向往 之。

仿佛因缘际会般，2005年，香港的文化、教育和艺术和内地加速融合，港人北上淘金潮席卷内地。自诩尝遍创业的酸甜苦辣，年少得志的(其实李宗欣在港公司的营业额飞速上升到了3000万港元，员工20余人)李宗欣自然产生了“移民”的想法。

在他看来，内地互联网市场和环境和香港没得比，无非就是把业已成熟的商业模式移植到内地，凭借先进的技术和理念就可轻易占领市场，其时，他在广州(挂名)成立了中讯网络服务有限公司，几乎在内地倾注多年来在香港赚得的所有资本。

李宗欣很快碰得满头包。在香港，很多客户不需要自己去发掘和推销，反而客户会花很大的精力寻找有一定技术和推广优势的资源，因而接单之后，就可闭门 运作，从事一项很“单纯”的生意。但到了内地，李宗欣很快发现，公司的注册门槛，要打交道的有关部门……没有人脉，寸步难行。但这还不是最大的门槛，由于 缺乏资源和经验，李宗欣和他的创业团队在内地只能依靠挨家挨户的“扫街模式”来招揽生意，一干互联网弄潮儿和推销员们获得了同样的待遇，每每吃到闭门羹。

对李宗欣本人的生活来说，这段时期称得上黑暗和混乱。他还是一名在校生，注定来回奔波在香港和内地。“铁道部应该给我发一个VIP，如此支持和谐号发展。”李宗欣自嘲式地回忆起当时奔走香港和内地的艰辛。但VIP也拯救不了他分身乏术的命运。

“遥控指挥”的结果就是员工迅速离职，最惨的时候公司只剩下一名技术人员苦苦支撑。疲惫不堪的李宗欣开始考虑是否需要专心创业?他的答案是“是”：接到大学录取通知书的那一刻，李宗欣正式和象牙塔告别，以谋求拯救他的事业。