文艺男青年靠兴趣创业 赚到100万

男生可以做点什么?

制陶男孩前店后厂卖陶艺

叶进决定要做一辈子自己爱好的陶艺品，一边开店，一边开工厂，自己做自己卖。

在他的“大陶意”馆，所有陶瓷制品都是手工做成。 塑形、刻花、彩绘、施釉，每一道程序都透着灵气，远离了机器加工千篇一律的匠气。

他的陶艺馆开在杭州滨江的彩虹城小区，离他毕业的中国美院陶艺系原址很近。 他制作了许多跟生活有关的器皿如杯盏碗碟等，希望把“大陶艺”概念带入人们的日常生活。

2006年，叶进从中国美术学院陶艺系毕业了，带着不少美好的回忆：“大三、大四的时候我参加了西博会，柜台上有我的陶艺作品呢!”

男生可以做点什么?叶进说自己是个非常内向的人，“没事的时候我可以在房间里呆一整天，一声不吭，就想着怎么搞一个新的陶瓷作品。 陶瓷的世界是我热爱和喜欢的世界，与服装设计相比陶艺更主观，我想捏成什么样就什么样，而且颜色在烧制前后有很大的不确定性，很神秘。 ”

大学毕业后，叶进在江苏一个陶艺工作室实习过两个月，回到杭州，他就考虑自己也开一个工作室，或者办个公司——压根儿就没想过找一家企业上班，哪怕做设计师薪水也不低，他总觉得那样不自由。

2007年2月，在另一位创始人的提议下，叶进决定经营自己爱好的陶艺品。 “我想一边开个店，一边开个工厂，自己做自己卖。 ”

刚开始他在龙泉、宜兴、德化等地寻找烧制场地，最后落户景德镇，因为那里的陶土充足，氛围也很好。

现在他在江西景德镇有了一个360多平方米的陶瓷品烧制工厂，里面设备一应俱全。 在杭州则有个80平方米的店面。男生可以做点什么? “光买烧制设备就投了七八万元，在杭州像我这样有店又有厂的陶艺店还很少。 ”

这么大投入，成品价格当然不低。 一个普通的青瓷杯，叶进店里要卖80~100元。 除了利润、艺术创作附加值外，他说，“成本实在也很高啊!”

砸陶

因为是小制作，他在景德镇那个窑子，一次烧制只能放7~8个陶艺品，出窑的时候往往只有2个是好的，叶进就会把那些次品砸掉。 其实，那些“次品”，大部分也就是釉色不均匀或者气泡斑点较多，将投入成本辛苦做出来的产品砸掉，是要有点魄力的。 叶进坚持这么干，“干这个就像我站在窑子旁往里面扔钱烧一样，你看，开一窑光煤气费就要400多块钱，还有各种配套费用，还有最后砸掉次品的损耗……”

后来，他去了一位老师的家居店里帮忙，店里那些可爱的花卉、摆设、储物小箱等大多是手工制品。 “在店里我学了插花与布景、陈列，一方面是学手艺，另一方面就是学习开店的经验。 ”

2007年11月，默默在桐乡开了一家店，跟老师的店一样都叫“悠然家居”。 开店之初，默默遇到了很多困难。 “我是白手起家，老师帮了我很多忙，还借钱给我。 ”默默是温州人，原先的想法是在温州租一间店面，但因为租金太贵，只能开在离母校嘉兴职业技术学院比较近的桐乡。

手工制品非常畅销，有时候默默的店里会缺货。 有些产品他是从老师店里拿过来卖的，货源并不是很稳定。 于是他不断发挥自己超强的学习能力，做出了许多属于自己的东西。

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默默的小玩具售价并不太高，一个小偶也就卖几十元，但是人气超高，红红火火。

铁丝小车

很久前，默默在温州市区一个路口看到有个街头艺人，用铁丝折来折去，就做成了自行车。 “当时我就被他深深吸引，在那儿看了半天。 ”

很有动手天赋的默默，回家后就找出铁丝来琢磨，终于自己做出了自行车。 “不过老艺人好像还会用很多零件，我就只用铁丝。 ”

自己开了家居用品店后，他又开发了摩托车、小三轮车，放在自己的店里做家居用品的点缀，没想到这些“配角”反而成了热销商品。 “很多顾客逛了一圈后，家居用品没买，倒看中了做装饰的小自行车。 ”

明星小偶

默默店里的另一明星产品是“悠然小偶”。 曾经有位网友知道默默的手特别巧，想让他帮忙做一个袜偶，还发给默默一本画册。 “没想到我真的做出来了，刚开始我也是把小偶做为家居用品的配饰放在橱窗，但是和自行车一样，卖得特别好。 ”

默默又开发了一系列小偶产品，有斑马小鹿等等，每个都叫人爱不释手。

免费传艺

买过默默的小玩具后，很多朋友慕名前来，想跟他学习制作布偶。 “很多人问我，你这样教他们做布偶，难道不担心技术被人学走，以后没人买你的布偶?我觉得自己的创意别人是学不去的。 ”

每一个来学习制作布偶的朋友，默默都尽心地教。

接下来，他打算做大网店，扩大实体店面，增加更多的手工产品。 “学会做布偶的朋友们，也可以放到我这里卖，这样我就不会缺货了。 ”

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雕塑男孩穷怕了

石膏边角料，木头、麻绳和铁丝，这是李罡的工作室里常见的素材。 旁边一个架子上，有各种姿势的人物雕塑，一朵含苞待放的玫瑰里裹着一个女孩，这是他的近作。

为了自己的艺术追求，李罡曾经很迷惘，也很穷过。 毕业数年后，逐渐成熟的他开始平衡各种关系，一边继续自己的创作，一边帮别人做些雕塑项目。 他还想在淘宝开家店，专门做肖像。

2002年，李罡拿到了中国美 术学院雕塑系的入学通知书。男生可以做点什么?说起为什么选择雕塑系，李罡笑了起来：“那时我们台州一个广场上有个十多米高的石雕，听说花了100多万才 做起来的，我就觉得做雕塑应该很赚钱，所以就选了这个系。 ” 结果，这个“赚钱”的想法至今没有完全实现，经过大学陶冶，他成了个艺术狂热分子。“我很崇拜外国的雕塑家，他们的每一件作品都投入了非常多的精力、时间 和劳动力才完成。 ”刚毕业，李罡希望自己有生之年能够向大师们越靠越拢，成为大家认可的艺术家。

为了实现这个目标，毕业后李罡没有去找工作，班里的一些同学，有的去动漫公司上班，有的去当美术老师，有的甚至做起了与自己专业一点联系都没有的化工产业。 他认为那些工作，某种程度上意味着失去自我。

挺长一段时间，他就自个儿呆着，琢磨着创作的事情。 没有工作，也没有别的收入，但人还得生活啊!那阵子，他真是尝了什么滋味叫做“穷”。 “往往下一顿饭在哪里都不知道。 ”

那时，每个去李罡雕塑室的人都会被他拉住，要求只有一个：“请我吃饭”。有一年中秋节，他应邀去同学家蹭饭，临走的时候，同学悄悄塞给他200元钱。 “那时的感激无法用语言形容，这个同学至今是我的好朋友。 ”

迫于经济压力，李罡开始接活，有些是同学朋友推荐的，有些是别人慕名找来的。虽然做商业作品不符合他的初衷，但此时他明白：首先得活下去。 “有一次，我通宵4天给别人做一个两米多高的雕塑，扣除材料和其他劳力费，我才拿了3000元不到。 ”

刚开始的价格比较低廉，但李罡忍下来了。客户拿到成品后很满意，之后也有继续合作。慢慢地，李罡把自己的雕塑室做成了一个“工作室”，既接一些社会订单，也创作属于他自己的东西。

他也开始觉得，自己应该好好规划“艺术”、“事业”、“商业”等不同含义的人生。

纪念碑

2008年初，李罡接到了做温州纪念碑的雕塑活。“我们负责做泥稿，他们拿回去后自己翻制(做雕塑有很多步骤，比如建稿、构架子、做泥稿、然后翻制)。 那时是大冬天，我们用双手，把几乎结冰的泥巴一点一点做成9米多高的纪念碑底座!”

男生可以做点什么?这个雕塑花了他和合作者一个多月时间，每人获得了几万元报酬。

淘宝店

有自己的时间，李罡就会做一些肖像习作。“希望经过时间的沉淀，经验的积累，我的作品会越来越好。 ”李罡还想在淘宝上开一家专门给别人做肖像雕塑的店，希望生意会红火。