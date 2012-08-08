【人物】古永锵“秀”财技：看优酷如何借力资本

一个整天微笑的“老男孩”，却在资本市场拥有一双翻云覆雨手

文 | 本刊记者 袁茵 编辑 | 杨婧

【《中国企业家》】古永锵，优酷网（NYSE：YOKU）创始人，人们习惯叫他的英文名字Victor Koo，时间长了就演绎成“V酷”。2012年4月，中国第一、二大视频网站优酷、土豆宣布合并，他被视作新一代互联网大佬。

外人眼中，古永锵不同于百度的李彦宏、腾讯的马化腾等产品技术派，他和新浪曹国伟是一类，属于财务派。古永锵投资出身，创业前曾任搜狐CFO，深谙资本市场。同样，优酷可以被浓缩为一个资本推动下的成长故事—六轮融资（这在创业公司中相当少见），赶潮上市（让优酷坐定了视频老大的位置），涉险增发（此后资本市场好景不再），再择机捕猎（市场份额有望超过50%）—每次资本运作，都能带来一轮新增长。难得的是，几轮资本运作后，他在上市公司所占股比41.48%，牢牢地掌握优酷网的话语权。而且，每轮融资后个人所占的股权比例，他三缄其口。

中国互联网界的创始人鲜有资本运作高手，而对产品技术怀有热情的创业者亦想知道，“V酷”拥有怎样的财技？一个互联网梦想又该怎样借力于资本？

优酷的出身和其它互联网公司不同。2005年11月，古永锵创立合一网络技术有限公司，管理一笔300万美元的“搜索资金”。“搜索”，意思是寻找合适的互联网创业项目。

能在选定创业方向之前，先有一笔资金在手，无数创业者对此艳羡不已。彼时一群草根派兴起，古永锵的背景和他们比起来“洋”气十足，香港长大、澳洲读书，又在美国工作学习了十年。1994年他从斯坦福MBA毕业，回到国内探寻互联网里的机会。他的同学茅道临，回国比古永锵晚，可1999年却已成为新浪CEO。古永锵2005年才创业，但他不后悔，因为“就我当时的资历来讲说不准，有可能被淘汰了。”

就是这样谨慎的一个人，创业也要稳妥。可以想见，彼时“做什么”才是古永锵的艰难抉择。他曾对《中国企业家》说，“优酷的故事不苦，合一（公司）的第一年苦……有的时候人有太多选择其实是一种噩梦，你看到十条路，你的团队、投资人都在依靠你去做判断，这是很难做的，特别纠结。”

古永锵用投资法则排除了一个又一个创业机会，最终他选定做视频。其方法可以被归纳为“古式独门创业宝典”：一是天时，宽带普及率在2005年、2006年迎来了临界点，临界点里一定有机会；二是地利，他做了这么多年互联网、媒体，做视频有优势，龚宇、李善友等视频网站创始人都曾是他在搜狐的同事；三就是人和，他爱好娱乐视频，幼时生活的香港广播街上有五家电视台，从小被娱乐氛围浸染。其实他也想过做网络支付，但比较下来，视频更是兴趣所在。

很多人觉得优酷起步有些晚了。2004年，王微决定创立一家名为“土豆”的视频网站，乐视网也悄然做起了视频。2005年，大洋彼岸的YouTube上线了，中国的56网、激动网相继上线。2006年6月优酷开始公测时，搜狐老同事李善友的酷6网也上线了。

古永锵不认为自己是一位迟到者，像投资那样，他在考虑进入和退出的最佳时间窗口。在时机问题上，他曾以马云和阿里巴巴举例：“为什么阿里巴巴B2B八年才上市？我相信他晚两三年创业也可以做这么大，但是人家坚持到现在，而且做得那么好。”

他知道，投资者正在钟情于YouTube的故事，所以一开始优酷在模仿YouTube做视频分享平台。用户对这一新生事物感到新鲜，张钰事件、沈阳大雪事件等UGC（用户产生内容），让优酷迅速聚拢起大量人气。

恰逢2006年10月，谷歌以16.5亿美元的价格收购了YouTube。“人气”和YouTube收购事件给优酷带来重量级的投资人。同年12月，优酷正式上线时，古永锵比照YouTube找到了华尔街喜欢的故事。十天后，即宣布获得第二笔融资，投资者是来自硅谷的Sutter Hill Ventures、国际投资基金Farallon Capital和成为基金，总计1200万美元。

同时，中国掀起视频网站的创业热潮，几百家网站混战于此。天下武功，唯快不破，“快”是当时古永锵对优酷的唯一要求。优酷到全国各地铺网络，用数亿资金搭建自己的后台系统。为此优酷进行了第三轮融资，2007年11月21日，优酷获来自Bain Capital（贝恩资本集团）旗下一只基金，及三家既有股东Sutter Hill Ventures、Farallon Capital和成为基金追加的总计2500万美元融资。

一边讲述着“中国版YouTube”的故事，优酷悄悄开始做另一件事：从短视频、微视频开始，向很多电视台、媒体寻求合作。他曾解释：“从一开始，可能因为有做门户（搜狐）的经历，我们就知道，如果在中国采用YouTube的方式肯定做不大。但在当时我们肯定不愿意公开透露我们的策略。”

发生在2008年7月1日的第四次融资，堪称幸运，因为半年后金融危机发生，视频融资停滞，加上国家开始颁发视频牌照，大量视频网站猝死。CFO刘德乐（现任优酷总裁）曾有点后怕，“否则我们那年就会节衣缩食，不可能应付市场的高增长。”

在董事会上，老牌投资机构Sutter Hill创始人提点了古永锵，他欣然接受，因为此前他对“快”的要求就来自对未来的隐忧。

这笔融资总计4000万美元。其中3000万美元注资来自原来四家投资方追加和一家名为Maverick Capital的投资公司；另外1000万美元是技术设备贷款，由西部技术公司提供。就在融资前几个月，彼时行业老大土豆网也获得5700万美元。当年9月王微抛出了“工业废水”论，他认为，当时大部分UGC产生的流量是垃圾流量，就像“在工业废水里连鱼虾都活不下去”。然后，土豆开辟了“黑豆”专区，抛弃垃圾流量，转向正版高清内容。

今天看来，王微的判断正确，但在当时他只对了一半。王认为行业正处于“带宽成本压力”时代，减少了对带宽的投入。古永锵附和了王微的“工业废水论”，转向正版内容，利用第四次融来的资金，古却不断地增加优酷网带宽。