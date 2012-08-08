【酷人物】美丽说徐易容：最懂女人的时尚男教主

徐易容

他把抓虾卖给豆瓣后，创立了“美丽说”。他身上除了这两个标签，还常常有“北大”、“IBM”。不过，这些标签并不产生真正的意义。而看到机会，和把握住机会，也不一定是同一件事。

MONEY＋记者｜郭晓菲摄影｜王卓

五道口曾经是块创业的风水宝地。

2006年左右，一大批互联网早期创业者都诞生于五道口城铁站附近的华清嘉园小区，他们的创业经历大多不止一次。

这些企业零星地散布在几栋居民楼里，有王兴创办的校内网、饭否、海内、美团，美团的楼上是较晚才搬进华清嘉园的窝窝团，冯鑫创办的暴风影音也在这个小区里，还有陈华、吴世春创办的酷讯，林应明和段晖创办的一见互动，曹炜斌、李金波创办的即时通、讯哈达网等等。

徐易容的第一次创业也是从华清嘉园开始的，2005年，他与曾为百度高级产品经理的谌振宇联合创办了抓虾网，2009年关闭并出售给豆瓣。

半年后，还是在华清嘉园的那个曾经挤满了人的80平方米的三室一厅，徐易容开始了他的第二次创业—美丽说。

美丽说在Alexa发布的中国排名榜上，如今排位145左右。和它名次差不多的有糯米网、速途网和太平洋游戏网。不过与这些网站不同的是，美丽说的注册用户几乎都是女性。

“我们允许男性浏览，但禁止注册，你看那些使用范冰冰头像的用户，全是老爷们，一经发现坚决予以取缔！”徐易容说，“在网上用美女做头像的几乎没有真美女，真美女通常用小花小草、小狗小猫或者生活照做头像。”

见过徐易容的人都说他精力充沛、口才极佳，而且性格开朗，总带着招牌的大笑。果然他能把所有事情都讲得绘声绘色。

还有不少人提到他是个头脑风暴爱好者，很痴迷于通过聊天发散思路，聊起天来就收不住。不过现在他聊得少多了，因为管理着一家已经有160名员工的公司，他非常忙碌，也渐渐更为谨慎，尤其在面对媒体时有了一套完整的回答系统。

比如，到底为什么要做美丽说，以及为什么把美丽说做成现在这个样子。

做女人的生意，徐易容早在2009年初的时候就想好了。

那时徐易容刚刚把抓虾卖给了豆瓣，自己歇起了长假。当时的华清嘉园331室已是人去楼空，他每天歪在空荡荡的办公室里看窗外。风景没看到，倒是收获满眼的美女。下午四点半，地摊摆上了，女孩们呼啦一下扑上去堵塞了交通。不多会儿，城管来了。可是第二天，地摊依旧。

当时的他觉得，这就是自己在寻找的需求。

2009年底，他正式开始试图实践美丽说的想法。

蓝驰创投是美丽说的第一个风投。主导了这一轮融资的朱天宇，2009年刚刚从百度投资部跳到了蓝驰创投任投资总监，也就是在这年秋天，朱天宇和徐易容在一个电商行业年会上结识。那时徐易容正在寻找下一个创业项目。两人相谈甚欢，相约有新的创业项目时要一起来看一看。

朱天宇还记得，当时他和徐易容探讨了好几个方向，除了女性时尚，还有教育和健康等等。

教育行业的确一度被投资人看好，它需求强烈，预付费模式现金流好，受经济大势影响小。但是实际上它的回报并没有指望的那么好，IDG投精英教育，失 败了，德同资本投东方标准崩盘了，启明和SIG投巨人学校2000万美元打水漂了。而医药领域的投资周期长、投入高，医药研发的失败率又较高，所以投资者 不轻易进入这些行业。

其中，朱天宇最看好徐易容提出的女性时尚的方向，虽然当时朱天宇还不知道美丽说这个产品的形态是什么样的，但是他认为徐易容对白领女性时尚这个“战场”的分析是很清晰的。

“在性别上切一刀，把目标人群砍掉了一半。这可以让他把产品做得更专注。在消费上，女性的主导能力是强于男性的，这也是我们所能认同的标准。”朱天宇说。