【酷人物】搜狗王小川：网址导航收入占23% 避谈SNS

搜狗CEO王小川

8月7日下午消息，搜狗CEO王小川今日对媒体表示，搜狗第二季度3000万美元营收中，来自网址导航业务的收入为700万美元(约占23%)，搜狗还将设法进一步降低流量获取成本。此外对于张朝阳强化SNS的要求，王小川没有正面回答。

昨日搜狐发布的财报显示，今年二季度搜狗收入3000万美元，同比增长123%、环比增长34%，搜狗营收已占搜狐总营收的11.7%。

王小川将上述搜狗的收入构成划分为三项，其中搜索(竞价排名)业务营收2200万美元(约占73%)，网址导航导航收入700万美元(约占23%)，另外还有100万美元归属于刚刚启动不久的游戏业务。未来搜狗希望进一步提升网址导航和游戏业务的收入占比。

在搜索业务方面，搜狗的流量获取成本(TAC)接近总收入的40%，这一比例与百度不到10%的水平相比，仍有明显的差距。对此，王小川表示搜狗TAC主要消耗在网址导航方面，而他预计随着搜狗的品牌提升，这部分成本的占比有望继续下降。

搜狗发布的数据显示，第二季度其企业客户数增至3.5万个，较去年同期增长58%，主要来自医药、电商、旅游等领域。王小川表示目前搜狗的搜索单位点击单价仅为百度的43%，而搜狗的目标是将这一比例提升至70-80%。

今年上半年，搜狗新招聘300多名工程师，技术人员比例从75%上升到82%。据介绍，目前搜狗技术团队正全力开发PC、手机平台的核心产品和新项目，剩下五个月中搜狗将推出一系列新版本的输入法、浏览器、搜索，以及手机端的创新产品。

“好难啊”，王小川在谈到技术研发时，多次说出这三个字。在他看来搜狗要做的事情实在太多，既要抢搜索市场份额、又要做收入、还得在技术上有创新。王小川直言目前谷歌和网易有道都“不给力”，所以360的加入让搜狗在与百度的对抗中不会太孤独。

与此同时，王小川在谈及360与搜狗的竞争时，显得自信满满。

另一方面，搜狐董事局主席兼CEO张朝阳近日在展望未来时，曾经表示“我们需要对搜狐/搜狗进行SNS基因再造”。那么，搜狗如何加强SNS的属性？王小川对此避而不谈，仅表示这是张朝阳对搜狐集团提出的要求，“这里面没有错误存在”。

今年7月初，搜狐斥资2580万美元，回购阿里巴巴手中所持有的10.88%搜狗股份。这一方面意味着此次交易中，搜狗的估值达到2.37亿美元，另一方面也被视作搜狗加速IPO进程。按照内部计划，这家公司将于明年脱离搜狐单独上市。

在此背景下，近期传出搜狗寻超CFO的消息，更让外界分外关注这家公司。“反正我没在找，或者集团帮我在找，但我不知道”，王小川对此回应道。而对于上市这一话题本身，王小川也没有给予任何确切的答复。