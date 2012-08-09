【酷人物】电子商务研究生开宠物商店年销售额达千万

“地方小了容纳不下，这是第6次搬家了。”昨日，E宠商城搬到了渝中区鹅岭凤凰台小区的新店址。可老板之一的肖宇看着1500平米的新商城，还是嫌地方不够大。

5年前，肖宇等3名研究生因为偷懒不想考试而去做课题，结果没想到在课题中发现了商机，于是投2000元起家，在20平方米的出租屋里闹着玩似地开起了宠物用品商店。没想到生意越玩越大，不得不几易场地。到现在，他们一年的销售额已达2000多万元。

做个课题就能代替考试他偷懒偷出了创业灵感

“我们的创业来得很偶然。”昨日，E宠商城合伙人之一肖宇说起创业过程，称从没想过自己会做这一行。

事情得从2007年说起。当时，肖宇在重大经管学院读研一下学期。因嫌电子商务这门课程很枯燥，他上课总是无精打采，面对考试更是挠头。见他磨皮擦痒的样子，教授就调侃说：“你不喜欢这门课，不想参加考试也可以。但条件是要做一个电子商务方面的规划课题，合格了就免考。”

教授这样一发话，肖宇高兴极了。于是张罗着四处寻找电子商务方面的课题做。可是，在调查时，网商老板一听他的来意都纷纷拒绝。加上当时重庆电子商务方面做得好的企业的确很少，完成这方面的课题不是一件容易的事。

好不容易得到的偷懒机会难道要放弃?肖宇当然不干。眼看交课题的时间越来越近，肖宇就近取材，把同班同学杨华和校友余振共同建的宠物光易网站列为课 题研究对象。接下来，在查阅了大量的资料后，他用两个月完成了近30页的宠物电子商务商业计划书。出乎意料的是，课题交给教授，他获得了全班最高分。

作业过关了，另一个想法同时在肖宇头脑中形成。做课题过程中，肖宇发现，无论国际国内，都市发展与宠物服务行业的成长是成正比的，而针对这个行业的电子商务在国内涉及的人很少，重庆更没有这方面的网站。有市场，没竞争，肖宇觉得，这当中应该有绝好的商机。

从2000元到2000万，他们是怎么做到的

有明确战略步骤敢两年不赚一分钱

研究生自然是高素质人群，他们做生意是不是比别人更有优势呢?

事实上，肖宇和他的同学确实把生意做得和别人不太一样。他们有明确的战略规划，有踏实的实施步骤，甚至敢于用2年时间不赚钱。这一点，并不是所有的创业者都能做到的。

他们也有一般创业者都有的艰难付出。为了保证服务质量，他们也玩了命。

2000元起家开网店三步走步步目标明确

有了创业灵感，肖宇把自己的想法告诉杨华和余振说：“不如我们就按计划书做，干脆开一家专卖宠物用品的网店。成功不成功，都算是我们玩了一把社会实践。”

大家一拍即合，很快凑起2000元钱，在校区内租了教师公寓一个顶楼约20平方米的房间，搬去两台旧电脑，就开始了他们的网店创业历程。

在没有资金作支撑的情况下，按照计划书，3名合伙人决定实施三步走战略：第一步“社区化”，聚集目标客户;第二步“商务化”，提供用品给目标客户;第三步“服务化”，提供服务给目标客户。

“当然，三步走的目标是一个漫长的过程。”肖宇说，三步中的第一步，他们用了整整两年时间。由于第一步不卖产品，他们四处游说拉宠物用品店搞活动， 通过互动提升网站影响力。同时，适时组织一些社会活动，向外界宣传推介网站，用不同的方式提高网点的点击率。这期间，由于没有进账，网站的维护和运营费 用，3人就靠兼职打工赚钱来支付。

2009年，见网站点击率每天达到6000次以上，3人借助第一步放水养鱼的基础，着手实施第二步“商务化”目标，开始在网站上卖宠物用品。

网店要上实物样品照片，没有实物也没有摄影棚，3人就把简易版摄影棚搬到批发市场的路边，向批发商借一个商品拍了照片，又赶快还回去。很多批发商不知道他们的目的是什么，不借商品让他们拍照，他们耐心解释，说了不少好话，“口水都说干了。”

当时没钱进货，他们就把网店开在距离批发市场1公里内的地方，接到订单后立即到批发市场进货。为节约成本和保证服务质量，3人自己当送货员;白天配货打包，晚上分头坐公交车或走路送货。