【酷人物】古永锵的“古式独门创业宝典”

古永锵2005年才选择创业做视频，其方法可以被归纳为“古式独门创业宝典”。

一是天时，宽带普及率在2005年、2006年迎来了临界点，临界点里一定有机会；

二是地利，他做了这么多年互联网、媒体，做视频 有优势，龚宇、李善友等视频网站创始人都曾是他在搜狐的同事；

三就是人和，他爱好娱乐视频，幼时生活的香港广播街上有五家电视台，从小被娱乐氛围浸染。其 实他也想过做网络支付，但比较下来，视频更是兴趣所在。

——选自古永锵“秀”财技：看优酷如何借力资本