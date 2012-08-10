【酷人物】从捡矿泉水瓶挣生活费到千万富翁

杨磊，山东济宁市唐口机械铸造厂董事长。从开始捡矿泉水瓶子挣生活费，到创造了三百多个新的岗位和超千万的新财富，完成了完美的蜕变。这一神话如何创造，我们来看看他的蜕变历程。

杨磊是青岛飞洋学院白手起家、创业成 功的突出代表。出身于鲁西南地区的杨磊，家境并不富裕。2003年踏入飞洋学院国际贸易实务专业学习，刻苦钻研国际贸易相关知识及经营理念。因为在校期 间，本身家里经济条件一般的他，为了更好地完成学业，减轻家中父母的负担，起初靠收集变卖学校内部的矿泉水瓶。依托学校的企业大学办学模式的背景下，在校 期间的杨磊就充分利用了暑假及实习时间，深入社会，努力实践，坚持不懈，吃苦耐劳，积累了丰富的社会实践经验，第三学期在青岛胶南宏达机械厂实习，亲身经 历了从原材料到产品的生产全过程，感受到了在原材料与产品中间高额利润的价值空间，渐渐萌发了自己将来创业的念头，这也是他的第一次创业过程。

但出身农村的杨磊，苦于没有创业所需的启动资金。因为他大学专业是国际贸易实务，老家济宁金乡生产大蒜。经过朋友提醒何不运用专业知识做大蒜出口贸 易。但当时没有自己的公司，他就采取了一种巧用资源的方式，依靠别人的公司来做自己的业务，也算实现了自己的第二次创业。毕业回到家乡，他发掘身边的一切 资源，利用金乡大蒜具有防癌等医疗功效，同时也深受西方国家欢迎的优势，结合自己大学中所学国际贸易专业知识，将金乡的大蒜出口到英国，获得了8万元的利 润，成功赚回了人生的第一桶金。在随后的几年时间里，他利用自己扎实的专业知识，使身边的相关资源达到最有效的配置，发挥到最大的潜能，几年的时间，赚到 了近400多万元。

初尝喜果的他，又选择了外贸货运业务。因为做外贸货运业务，需要经常外出联系业务，了解的业务面也越来越宽。济宁是个工业城市，他个人对机械方面比较喜欢，利用现有的资金，转向了机械行业，以设备维修作为切入口，到现在转变为现有公司的主导产业。

2006年在济宁市创办了任城区唐口姜庙铸造厂，注册资金400万元，年收益达500万元以上，现有职工300余名，产值过千万。他创造了三百多个 新的岗位和超千万的新财富。杨磊的企业，从最初维修到生产产品，产值过千万，现在大约处于创业中期阶段，他自己也定位比较准。现在有自己的产品意味着将来 也有自己的品牌。

当被问起这位年轻的创业家最大的创业体会是什么时，他说：“年轻是最大的财富，即便摔倒了，还可以再站起来，就像过河一样，一条河一百米，你已经走 到五十米，往后退也是五十米，往前走也是五十米，只有往前走，才能不退回起点。一百米是个过程的点，也许就是人生的一个过渡段。”

谈起对母校的深深的感情和对飞洋学院的莘莘学子的期望时，杨磊说，那就是在学校要学好专业知识，同时扩展自己的思维。什么思维?就是你的社会应变能 力。他当时上大学的时候周末很少在学校，一般去外面跑，去接触社会，接触企业。只有这样，才能利用所学的知识，加上社会能力，在就业方面会得到很大的提 高。因为在学校交际圈毕竟只是同学和老师，只是个平面的关系。而社会上每个人都是立体的，不是面，也不是点。要对自己有个合理的职业规划，需要你去分析， 自身特长是什么，认为自己比较适合创业的，可以给自己一个定位。比如自己，第一济宁金乡盛产大蒜，第二济宁是工业城市。工业城市，机械方面比较发达，这就 是他的机会。他的兴趣是对机械特别爱好，希望在机械行业有一定的发展或者建树。他的特长，虽然不是专业技术人员，但他是企业负责人，可以聘请专业技术人员 做技术。他原先的定位，收矿泉水瓶和出口大蒜，随着发展有所改变，在不同阶段对创业都有不同的定位，每次都是一次提升。如果要定位准确，一定要把自己的优 势、自己的愿望和周边的人带来的机会，反复思考三者之间的关系，并且反复调整、提升，这样才可能一步一步成功走向创业。